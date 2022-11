Motivul pentru care Fuego a împodobit deja bradul

Fuego nu doar că se pregătește intens pentru concertele sale de sărbătorile de iarnă, ci a început pregătirile și acasă.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Fuego a spus că nu a vrut să mai aștepte și deja a început pregătirile pentru următoarea perioadă. Cântărețul a mai explicat că lunile decembrie și ianuarie reprezintă o perioadă extrem de încărcată pentru el și își dorește să se bucure cât mai mult de bradul său, așa că l-a împodobit mai devreme.

„Am împodobit bradul în avans. Am filmat edițiile speciale de sărbători la emisiunea mea și, după ce am ajuns acasă, m-am gândit: „Domnule, de ce să nu îmi împodobesc eu bradul de la începutul lui noiembrie?”. Am furat așa un pic startul și am împodobit bradul și acasă. Știu că pare șocant, dar eu am o perioadă foarte plină până la începutul anului viitor. Acum plec în repetiții spre Chișinău pentru concertul meu de pe 2 decembrie”, a mărturisit Fuego.

Fuego a optat pentru un brad artificial. Astfel, cântărețul a ales un brad gri pe care l-a decorat într-o singură culoare.

„Sunt om foarte ocupat și vreau să mă bucur de bradul meu atât timp cât mai stau pe acasă. Bradul meu are o singură culoare, o culoare aurie, și este un brad argintiu, ca să nu facem o crimă să tăiem bradul din pădure care știți cât de greu crește. Mi-am împodobit bradul în ciuda cumva a celor care nu au activități mai bune de făcut”, a mai zis Fuego.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Paul Surugiu - Fuego: Am mai multe episoade haioase! Am spart geamuri la școală, am și fugit de-acasă, am făcut multe boacăne, dar totuși i-am ascultat pe-ai mei, nu le-am făcut multe greutăți și am încercat mereu să fiu corect și bun! Și chiar n-am trăznăi spectaculoase pe care să nu le fi făcut și orice alt copil...

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Paul Surugiu - Fuego: Nu aș schimba nimic din activitatea mea și din alegerile pe care le-am făcut! Totuși, dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș încerca să schimb momentul în care l-am pierdut pe tata! L-aș duce mai din timp la control, i-aș spune mai des că-l iubesc și că ar fi greu fără el! Tatăl meu a murit acum 11 ani, la doar 58 de ani, trist și fulgerător, fără ca măcar și noi să ne dăm seama în primă fază de ce ne-a lovit atunci! Da, aș schimba acele ultime luni și le-aș face diferit, din toate punctele de vedere!

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Paul Surugiu - Fuego: Teama pierderii oamenilor dragi din viața mea. Mi-e frică și de avion și desigur, mai mult sau mai puțin, de moarte și de boală, fiind și puțin ipohondru!

