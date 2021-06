Moțiune împotriva lui Ghinea. PSD cere parlamentarilor să voteze și „să respingă corupția din PNRR”

„Eșecurile repetate în privința întocmirii unui Plan Național de Redresare și Reziliență care să corespundă criteriilor impuse de Comisia Europeană, gravele erori de conținut și mai ales corupția masivă care a stat la baza întocmirii proiectului trimis la Bruxelles impun demiterea urgentă a ministrului Cristian Ghinea”, a transmis marți, printr-un comunicat de presă, PSD.

Conform acestuia, orice parlamentar care se opune corupției și care dorește ca banii europeni să nu umfle conturile sponsorilor politici, ale consultanților prieteni și ale sinecuriștilor de casă, poate face marți dovada bunei sale credințe votând pentru moțiunea simplă a PSD.

„Consultanța de 133.000 de euro de persoană pe zi este un act clar de corupție! Alocarea doar pentru consultanță a 10% din fondurile cuprinse în PNRR este nu doar un jaf masiv, ci corupție pandemică de-a dreptul! Încredințarea directă a peste jumătate de miliard de euro unei companii abia înființate este un act premeditat de corupție pentru tunul financiar pe care l-au pregătit prin PNRR! Numai pentru aceste exemple flagrante de corupție clară, iresponsabilitate și incompetență ministrul Ghinea trebuie să plece”, se mai arată în comunicat, conform Mediafax.

Votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva ministrului Cristian Ghinea va fi dat marți.

Ghinea, mesaj acid pentru Ciolacu la moţiune

Deputatul social-democrat Ştefan Muşoiu a citit în plenul Camerei Deputaților, textul moţiunii împotriva lui Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. Conform textului, PSD acuză Guvernul că a trimis la Bruxelles un PNRR care va distruge România până în 2026.

Cristian Ghinea i-a transmis un mesaj acid lui Marcel Ciolacu, luni, după ce PSD a prezentat moțiunea de cenzură împotriva ministrului Fondurilor Europene.

"Am citit textul moțiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din Comisiile de Afaceri Europene că ar fi bine să discutăm pe bune, serios, așezat despre fondurile europene. Văd și azi aici că nu am cu cine, domnule. Domnule Ciolacu, să nu publicați pe Facebook textul moțiunii că vă suspendă contul pentru fake news. Sunt cinci mari minciuni în această moțiune pe care orice om din țara asta le putea verifica ușor din informații publice. Trebuie doar să citiți. Prima minciună gogonată: vă plângeți în moțiune că în fiecare zi România pierde bani mulți. Adevărul este că anul ăsta în România au intrat până acum 1,6 milioane de euro, din fonduri structurale. Asta înseamnă 10 milioane de euro în fiecare zi. (...) A doua minciună gogonată, spuneți doamnelor și domnilor de la PSD că absorbția curentă este la pământ. Fals. Rata absorbției pentru exercițiul financiar curent este de 55%. Este chiar mai mare decât a altor state ca Italia - 53%, Spania - 51%, Danemarca sau Olanda. Informația este din nou publică pe site-ul Comisiei Europene, puneți mâna și citiți." (Vezi mai mult AICI).