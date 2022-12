Moș Crăciun a existat și a trăit în Turcia. Legenda completă a lui Moș Crăciun

Photo by form PxHere

Cine este Moș Crăciun?

Nu toată lumea știe că în spatele celei mai emblematice figuri a Crăciunului se ascunde un om care a trăit cu adevărat, un episcop care a locuit în Myra (în ceea ce este acum Turcia) în secolul al IV-lea, un om foarte bogat și foarte apreciat de concetățenii săi.

Sfântul Nicolae era cunoscut pentru generozitatea sa, iar legenda spune că a ajutat un tată sărac care nu avea destui bani să-și căsătorească cele trei fiice, oferindu-le o zestre.

Într-o noapte, Sfântul Nicolae a aruncat o pungă plină cu aur în coșul șemineului casei bărbatului. Monedele au căzut chiar în ciorapii pe care familia îi agățase pe șemineu să se usuce (vă amintește asta de ceva?) și tocmai datorită bunăvoinței sale Nicolae – la moartea sa – a devenit un sfânt.

Cine l-a inventat pe Moș Crăciun?

Legenda Sfântului Nicolae ne face să înțelegem că tradiția legată de el este veche de mii de ani, dar cine l-a inventat pe Moș Crăciun așa cum îl cunoaștem astăzi?

Ei bine, adevărul este că ”modernul” Moș Crăciun s-a născut cu puțin peste 200 de ani în urmă. Numele Santa Claus, adică Moș Crăciun, a apărut pentru prima dată abia în 1773, când a fost folosit public pe paginile unui ziar din New York. Mai târziu, în 1809, scriitorul Washington Irving a dedicat câteva pagini din cartea sa History of New York descrierii caracteristicilor lui Moș Crăciun, scrie Bennati.

Numele cunoscut atunci și detaliile figurii proveneau toate din tradiția olandeză asociată cu Sinterklaas, pe care coloniștii l-au adus în America în secolul al XVII-lea.

Sinterklaas este un sfânt, protector al celor mici și reprezentat cu o barbă albă și o pălărie roșie. În Olanda, se sărbătorește pe 5 decembrie, când aduce cadouri copiilor cuminți lăsându-le în pantofi. De fapt, el știe cine a făcut bine și cine nu, datorită unei cărți care conține acțiunile tuturor copiilor.

În 1823 Clement Clarke Moore a compus o poezie, A Visit From Saint Nicholas, în care sunt expuse unele dintre detaliile care acum fac parte din folclorul asociat cu Moș Crăciun, cum ar fi renul său, râsul și tehnica sa de urmărire pentru cosuri de fum de casa.

Dacă ne întrebăm cine l-a inventat pe Moș Crăciun, așadar, răspunsul ar putea fi multe culturi din epoci diferite, care au oferit multe detalii care s-au reunit pentru a da viață a ceea ce cunoaștem astăzi.

Culorile costumului lui Moș Crăciun

O altă poveste foarte interesantă este cea a culorilor costumului lui Moș Crăciun. Mulți oameni cred că este îmbrăcat în roșu din cauza – sau datorită – companiei Coca Cola. De fapt, desenele artistului Haddon Sundblom îl văd pe Regele Crăciunului îmbrăcat în roșu și alb într-o reclamă din anii 1930.

Cu toate acestea, dacă ne întoarcem puțin în timp, până în 1843, în lucrarea lui Charles Dickens A Christmas Carol, Moș Crăciun poartă o mantie verde împodobită cu blană albă. Motivul? Verdele reprezintă speranță și, în consecință, mântuire.

Deci cine l-a inventat pe Moș Crăciun în roșu?

Ei bine, a fost Thomas Nast, caricaturistul care a proiectat pentru prima dată costumul moșului în 1862. Artistul s-a ocupat de ediția de Crăciun a revistei ”Harper’s magazine” din anii șaizeci până în anii optzeci și astfel a avut ocazia să introducă multe dintre detaliile pe care până acum cu toții le asociem cu figura lui Moș Crăciun: laboratorul său de la Nord. Pole, lista lui de copii cuminți și copii răi și, mai ales, hainele lui roșii.

Cu siguranță, totuși, reclama Coca Cola din anii 1930 a făcut ca reprezentarea roșie a lui Moș Crăciun să devină clasică.

