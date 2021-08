O mulțime de femei uimesc TikTok-ul. Acestea au înregistrat milioane de vizualizări, după ce le-au arătat oamenilor cât de mult te poate transforma machiajul.

Una dintre ele este vloggerița Valeria Voronina, care apare cu chipului unei bătrâne și arată treptat cum machiajul o poate transforma într-un fotomodel și poate păcăli oamenii din jur, dar mai ales bărbații.

Mulți n-au înțeles care este adevărata față a femeii. Abia după ce urmărești mai multe videoclipuri, îți dai seama că Valeria arată ca o fată obișnuită și este pasionată de machiaj. Cu ajutorul fondului de ten, al fardurilor și a genelor false reușește să se transforme într-o adevărată divă sau chiar într-o bătrână.

Ea nu este singura care are astfel de conținut pe una dintre cele mai urmărite rețele de socializare pentru tineri.

Românii, revoltă la videoclipurile virale pe TikTok

Deși există milioane de oameni care le privesc, comentariile nu sunt întotdeauna bune, ci din contră. Mai mult, chiar dacă multora le place machiajul, modul în care te poate schimba este de-a dreptul revoltător.

- "De aceea nu am încredere în femei"

- "Aceasta este aceeași persoană, dovadă fiind forma dinților. Este un machiaj excepțional"

- "Adormi lângă Albă ca zăpada și te trezești lângă vrăjitoare"

- "Am privit de 5 ori video-ul și tot nu am înțeles câte rânduri de dinți a dat jos"

- "E aceeași persoană, doar că nu mai are un efect de îmbătrânire pe față"

- "Băieți, aveți grijă la ce fete vă alegeți"

- "Nu mai am încredere în nici măcar o fată macheată, nu mi se pare normal să te culci cu Andreea și să te trezești cu Viorel"

Operațiile estetice, filtrele de pe rețelele de socializare și machiajul, preferatele vedetelor

Două dintre vedetele din România care au ajuns ținta ironiilor din cauza filtrelor și a transformării lor în mediul online sunt Ozana Barabancea și Loredana Groza.

Cele două au fost aspru criticate în ultimul timp pentru că exagerează și nu mai arată deloc ca în realitate.

Ozana Barabancea a ajuns subiect de glume pe rețelele de socializare, după ce a postat o fotografie pe pagina de Instagram. După ce a slăbit spectaculos, se pare că soprana exagerează cu aplicațiile de frumusețe precum Photoshop și FaceApp și și-a modificat extrem de mult trăsăturile feței, astfel încât aproape că nici nu a mai recunoscut-o nimeni.

„Casper, tu ești? Ce ai pățit la față?", "Ce s-a întâmplat cu fața ta? De ce îți editezi atât de mult pozele?", "Decât sa ștergi comentariile, mai bine ai șterge această fotografie. E absolut ”horror”. Fac referire strict la aceasta fotografie, fără faceapp era perfect", "Doamne ferește", "Cumva capul tău dorește să te părăsească? Parcă vrea sa zboare", "Mai usor cu faceapp-ul.. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, deci zic sa te iubesti si sa te arăți exact asa cum esti tu pentru ca esti FRUMOASĂ fără faceap", "Sa ne bagam cracii …. zici ca e din filmele horror", "Care-i faza cu poza asta?", "Ai înnebunit și tu cu photoshopul? doamne", "Doamne, te vezi Chucky", "asa edit…Ozana ti-a trecut vremea, nu te mai edita ca nu ai o limita se vede?”, "Zici că e războinicul de pe Metin2", "Ozana…stop!", "Te pricepi bine rău la editat, de ce să te mint”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Ozana Barabancea. (VEZI fotografia AICI)

Loredana Groza, despre operațiile estetice: Nu am niciuna! M-am născut așa, n-am avut nevoie să vin cu jențile luate din oraș

La 51 de ani, Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar în ultimii ani a fost des criticată și acuzată că ar fi apelat la operațiile estetice, însă de-a lungul timpului, a negat aceste informații.

Într-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit din nou despre operațiile estetice și le-a dat peste nas invidioșilor.

Chiar dacă și de această dată a negat că și-ar fi făcut operații estetice, jurata de la X Factor a mărturisit că nu este împotriva intervențiilor de ordin estetic și chiar le apreciază pe cele care își doresc să arate impecabil indiferent de vârsta pe care o au.

"Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale.

Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de riguare și n-am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș", a declarat Loredana Groza, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Mihaela Rădulescu a acceptat să vorbească despre metodele prin care reușește, la aproape 52 de ani, să se mențină în formă, despre sitliștii ei și despre operațiile estetice.

"Odată ce îmbătrânești, îți mai vine mintea la cap. Sigur că trecem toate prin diverse perioade, am avut și eu perioadele mele de creme. Foloseam cele mai scumpe, făceam tratamente nu mai știu de care. Credeam și speram și eu ca toate femeile că există tinerețe fără bătrânețe, dar nu există.

Uite, eu ador să fac chestii nechirurgicale, proceduri semi-chirurgicale, lifting după care eu sunt topită. Este un lifting făcut cu niște fire, frumos tare! Și care, într-adevăr, îți mai atenuează din riduri", a completat vedeta.

"Tot ce-ți pui în venă, intră mult mai repede"

"Eu cred enorm, o să ți se pară o tâmpenie, dar dacă m-ai întrebat, eu îți zic secretele mele. Cine le vrea bine, cine nu, nu. Eu îmi fac foarte des tratamente intravenoase. Eu nu-mi pun pe față nu știu ce creme cu retinol. După părerea mea, cremele cu nu știu ce colagen și vitamine, puse pe față, nu-mi fac nimic. Dar tot ce-ți pui în venă, intră mult mai repede în sistem și rezolvă. Îmi fac supradoză de vitamina C, de magneziu, de calciu, de fier, dar mi le fac regulat. Adică eu nu stau să mănânc trei kilograme de mere. Mănânc mere, mănânc legume, fructe, dar mă duc și bag și câte o vitamină. Vitaminele astea intravenoase au avantajul că se văd la față, se văd la păr, îți dau o strălucire pe care nu prea ai de unde să o ai din altă parte.

Eu sunt un om care nu bea alcool niciodată. Asta aș trece-o tot la secrete pentru că vă spun, fetelor, alcoolul îmbătrânește! În general încerc să mănânc, mai ales acum, la vârsta asta, când nu mai pot să mănânc cum mâncam la 20 de ani, munți de mâncare și să nu se vadă nicăieri. Acum constat că și dacă beau apă se vede și atunci încerc să mănânc cât de cât mai sănătos. Mai ales dacă filmez, cu o seară înainte încerc să nu mănânc sărat ca să nu mă trezesc umflată. Așadar, dacă aveți un eveniment, o nuntă, nu mai mâncați sărat cu o zi înainte, beți mai multă apă", a mai dezvăluit ea.

"Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate.

Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare. Eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef", a declarat vedeta într-un alt interviu pentru click.ro.