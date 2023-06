Miting de protest al angajaţilor din Sănătate: Eroismul dovedit de profesioniștii din sănătate în timpul pandemiei a fost repede uitat de politicieni

"Preocuparea de fond a Federației „Solidaritatea Sanitară” este teama de scăderea calității vieții profesionale și, prin asta, diminuare a calității serviciilor medicale. Așa cum am demonstrat deja, creșterea anterioară a salarizării a determinat creșterea calității serviciilor medicale, cheltuielile salariale dovedindu-se cea mai bună investiție pentru sănătatea publică.



Acum, pe fondul scăderii salariilor reale determinată de inflație (adică a scăderii puterii de cumpărare a veniturilor salariale) ne temem de efectul invers: că reducerea calității vieții profesionale pe care inflația o cauzează va determina și scăderea calității serviciilor medicale.



Calitatea vieții profesionale nu este afectată doar de scăderea salariilor, ci și de inegalitățile percepute. Așa cum am arătat deja, revendicările sunt justificate de inechitățile existente, ele afectând coeziunea echipei medicale. Acest protest militează pentru refacerea echipei medicale, în interesul creșterii calității vieții profesionale și a calității serviciilor medicale.



Calitatea serviciilor medicale afectează adresabilitatea unităților publice de sănătate, aceasta fiind perturbată deja de măsurile luate în perioada epidemiei. Trebuie să refacem încrederea populației în serviciile medicale publice la nivelul anterior pandemiei. Așa acum am dovedit deja, una dintre intervențiile cheie o constituie creșterea calității vieții profesionale a angajaților.



Calitatea vieții profesionale este influențată de predictibilitatea nivelului recompenselor primite pentru eforturile și sacrificiile făcute. Eroismul dovedit de profesioniștii din sănătate în timpul pandemiei a fost repede uitat de politicieni, toate sacrificiile făcute riscând acum să pară inutile. Așteptarea aplicării tuturor regulilor prevăzute în legea salarizării a fost spulberată în fiecare an de amânarea unei serii de drepturi. Încrederea profesioniștilor din sănătate a fost astfel profund afectată.



Absența încrederii și a predictibilității, dublată de scăderea calității vieții profesionale favorizează migrația profesioniștilor din sănătate. Este vorba atât de plecarea în alte țări cât și de migrația dinspre sectorul public către cel privat, acest din urmă fenomen căpătând deja amploare. Fenomenul migrației determină o scădere a nivelului mediu de competență; nu doar numărul contează, ci și calitatea profesioniștilor. Un profesionist în sănătate se formează în foarte mulți ani, plecarea lui însemnând o pierdere în materie de competență și reflectându-se în calitatea serviciilor medicale.



Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită restabilirea încrederii profesioniștilor în deciziile politicienilor prin intermediul predictibilității măsurilor luate, creșterea calității vieții profesionale prin intermediul echității drepturilor acordate, toate având ca scop creșterea calității vieții profesionale", transmite Federaţia Solidaritatea Sanitară într-un comunicat de presă.

