Mirel Rădoi a demisionat de la Craiova. Patronul Mihai Rotaru: A fost nociv pentru Universitatea

"Nu aveam niciun semnal și, până la ora asta, nu m-a sunat nimeni, să-mi spună că pleacă, să stabilim ce se dorește. Toate informațiile le am prin intermediul presei, am citit declarațiile lui Mirel Rădoi.

În ultimele meciuri, după fiecare meci avem acest discurs al lui Mister, că nu stă, că pleacă. Asta m-a deranjat. Nu pot să accept să ne spălăm rufele în public. Trebuie să discutăm lucrurile față în față!

În momentul acesta, din punctul de vedere al imaginii, domnul Rădoi a fost nociv pentru Universitatea Craiova. Adică lasă în spate o echipă care are o grămadă de animozități în relația cu suporterii, în relația cu mass-media, în relația dintre staff și conducere.

Trebuie să o luăm de la zero. Tot ce am încercat să construim cu domnul Rădoi s-a întors împotriva noastră în acest moment.

L-am sprijinit inclusiv după declarațiile de la finalul meciului cu Rapid, când a exclus patru jucători din lot. Markovic avea botez a doua zi, iar eu eram invitat. Am reușit să mă duc, pentru a nu se crede că țin partea unui jucător. Am refuzat să discut cu jucătorii, nu i-am mai sunat. La modul acesta s-a dus politica noastră.

Sunt extrem de dezamăgit, trist, pentru această situația, pentru că s-au făcut toate eforturile ca domnul Rădoi și staff-ul lui să reușească, să fie mulțumiți. Nu putem să aducem jucători acum, că nu e perioadă de transferuri.

Mirel Rădoi n-a vorbit cu mine despre demisie. Nu se pune problema să rămână, îl știm că toții pe Rădoi. În acest moment, orice relație este nocivă", a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

Sorin Cârţu s-a supărat pe Mirel Rădoi: Să nu îmi mai pronunţe numele

orin Cârţu, preşedintele clubului Universitatea Craiova, a fost deranjat de declaraţiile făcute de Mirel Rădoi după ce acesta şi-a dat demisia miercuri din funcţia de antrenor principal.

„Nu mai vreau să vorbesc despre ajutor. Cariera şi-a făcut-o simplu din talentul şi valoarea pe care le-a avut. Ce mă deranjează vreau să spun că e cea mai mare decepţie pe care am avut-o. Pentru că nişte oameni avizaţi îşi dau seama ca vrea să mute discuţia de la obiectivele pe care nu le-a îndeplinit. Să spui că a fost deranjat că am vorbit de o evidenţă. Pentru ce am declarat la meciul cu FCU Craiova, că meritau să câştige dacă au condus cu 2-0. Sunt argumentele unui om mic. Nu mai vreau să aud numele lui. Îl rog să nu îmi mai pronunţe numele”, a spus Sorin Cârţu.

„Am meciuri antrenate în Liga 1 câte antrenamente nu are el făcute. Chiar nu ţi-e ruşine?! Ce tot ne ameninţi că ai bani. Ai banii din ce ai jucat, nu din antrenorat. Te-am angajat ca să antrenezi, nu ca să ne spui câţi bani ai. Nu mai vreau să aud asta. Este ultima dată când îi pronunţ numele lui Rădoi. Şi îl sfătuiesc să uite de existenţa mea”, a declarat Sorin Cârţu la Prima Sport 1, în cadrul unei intervenţii telefonice în cadrul emisiunii Fotbal Show.

Sorin Cârţu a precizat şi faptul că el nu va mai reveni pe banca tehnică a Universităţii Craiova, deşi numele său a fost vehiculat printre numele posibililor înlocuitori ai lui Mirel Rădoi: „În niciun caz, eu nu mai antrenez din 2016. Nu m-am mai simţit capabil emoţional să antrenez. Am peste 500 de meciuri în Liga 1, dar nu am mai putut!”.

Amintim că Mirel Rădoi și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova imediat după înfrângerea cu FC Argeș, în Cupa României.

