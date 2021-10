Mircea Coșea, despre majorarea salariului minim. Cîțu, comparat cu Ceaușescu. "Retrăiesc scena balconului"

Economistul Mircea Coșea susține că majorarea salariului minim cu 10% nu îi va ajuta pe români să iasă din sărăcie și susține că aceasta este o măsură "demagogică, luată la disperare" de către Guvernul Cîțu.

"Asta este revederea scenei balconului cu Ceaușescu. În ultima clipă, hai să vă mai dăm ceva. Nu, oamenii nu scapă de sărăcie cu câteva sute de lei. Lucrurile se complică pentru că angajatorii au alte sarcini, sindicatele nu sunt de acord cu această creștere pe drept cuvânt, că este o creștere atât de mică încât nu acoperă nimic din inflația care vine. Se destabilizează sistemul per ansamblu pentru că această creștere a salariilor în condițiile în care se face nu mai păstrează proporțiile de rigoare cu celelalte scări de salarizare. O vorbă aruncată în vânt, ca să zică că au făcut ceva. Și de la 1 ianuarie? Păi nu, trebuia de mâine pentru că această sumă mică cât e ea, e nevoie să fie acolo în buzunarele oamenilor pentru că scumpirile nu mai pot fi suportate așa. deci nu, nu face nimic. Este o măsură demagogică, luată la disperare și vă spun, eu care am trăit și epoca de dinainte, parcă retrăiesc scena balconului când Ceaușescu spunea că va mai dat încă o mie de lei.", a declarat Mircea Coșea la Realitatea Plus.

Ce prevede decizia Guvernului

Decizia Guvernului este ca majorarea să fie cu aproape 11 procente. Astfel, salariul minim va ajunge la 2.550 de lei, iar un angajat va primi un salariu net de 1.524 de lei, cu peste 130 de lei mai mult decât în prezent. Impactul ar urma sp fie asupra a 1.160.000 de români.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2.300 lei lunar. Acest lucru înseamnă că un salariat câștiga ”în mână” 1.386 de lei.

"De ce are statul interes să tot crească salariul minim brut în loc să îl crească pe cel net prin neimpozitare? În primul rând pentru că atunci când crește salariul minim brut, cresc impozitele pe care le ia statul. Din 100 de lei salariu, aproximativ jumătate merg la angajat și jumătate merg la stat. Creșterea salariului minim este o metodă de a crește banii pe care îi ia statul și de a diminua banii întreprinderilor private“, a declarat anterior Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.

Acest articol reprezintă o opinie.