Mircea Badea, imagine de OSCAR 2021, după pariul cu Emil Boc - FOTO în articol

Comentând ținutele de la Oscar 2021, Mircea Badea a amintit: ”Am purtat și eu pene la un moment dat, când am pierdut pariul. De fapt, nu-l pierdusem, dar am considerat că am considerat că am pierdut pariul cu Boc, prim-ministru la vremea aia. Mai țineți minte? Și am zis că-mi pun pene pe fund și mă duc în Piața Victoriei. M-am ținut de cuvânt și m-am dus cu pene pe fund în Piața Victoriei, mai țineți minte?”.

Afirmația realizatorului TV a venit după ținuta Laurei Dern.

Laura Dern a purtat o rochie formată dintr-un fel de helancă neagră și o fustă amplă cu pene albe pe covorul roșu, la OSCAR 2021. Ținuta ei a fost încadrată atât la ”cele mai frumoase ținute”, cât și la ”cele mai urâte ținute”, în funcție de publicație. Penele albe erau o tendință cu ceva ani în urmă și au tot revenit în tot felul de colecții, dar fără prea mult succes.