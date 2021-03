Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a intervenit astăzi în direct la DC News și DC News TV, în cadrul dezbaterii ”Digitalizarea României, prioritate ZERO! Ediția a II-a”, unde a vorbit despre digitalizarea ANAF și reforma ce urmează să fie făcută în Ministerul Finanțelor.

”E vorba de multă muncă, de concentrare și de eficiența echipelor care lucrează pe fiecare proiect în parte. În momentul acesta, în Ministerul Finanțelor, se lucrează la inventarierea acestor proiecte în vederea includerii lor în planul național de reziliență și reformă, împreună cu reformele adiacente. Această analiză include inclusiv o privire asupra modului în care funcționează instrumentele pe care le avem acum, multe dintre ele trebuie adaptate, eficientizate. Da, e clar că procedurile de administrare fiscală trebuie simplificate, avem nevoie de noi servicii electronice și funcționalități, cum ar fi o comunicare online extinsă între contribuabili și ANAF, depunerile de cereri în format electronic, raportare, etc. Evident, digitalizarea va însemna și îmbunătățirea relației dintre ANAF și contribuabili. Economisirea timpului, acces mai facil la informații. În plus, digitalizarea o să însemne și un grad mai mare de conformare voluntară și am văzut în timpul pandemiei ce înseamnă să folosim instrumentele electronice. Această criză a însemnat o oportunitate. Ne aliniem la niște standarde europene. Statele estice, dar și cele vestice au făcut progrese”, a declarat Alexandru Nazare, în exclusivitate la DC News.

