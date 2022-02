Ministrul Culturii: "Îmi doresc să mă reobişnuiesc cu oameni fără mască, să le văd bucuria în sălile de spectacole"

Lucian Romaşcanu crede, ca şi ministrul Rafila, că martie ne va aduce o relaxare care să conteze atât pentru public cât şi pentru operatorii culturali. "Eu aşa îmi doresc. Şi sper din suflet aşa să fie, pentru că vedem că locurile în ATI încep să fie libere, decesele sunt într-o pantă descendentă, infectările la fel, infectările cu Omicron nu sunt atât de grave cum au fost cele cu Delta şi variantele anterioare, deci, în mod normal, n-ar trebui să mai avem motive să ţinem lucrurile închise. Să nu uităm că Industria culturală este totuşi o componentă importantă a economiei, cu o pondere rezonabilă în PIB, undeva spre 4%, fără să băgăm şi digitalul aici.", este declaraţia Ministrului Culturii.

Cultura - "Cenuşăreasa" în Pandemie

Romaşcanu crede cu tărie că, anul acesta, domeniul cultural se va redresa şi lucrurile vor reveni la normal. "Eu cred că acest an va fi un an mai scurt, într-adevăr, va avea probabil 9 luni în loc de 12, dar cred că, aşa cum anunţa şi ministrul Rafila, martie ne va aduce o relaxare care să conteze şi pentru public şi pentru operatorii culturali. Ce s-a promis şi nu s-a dat anul trecut a fost acel ajutor de stat pentru cei afectaţi. Anul ăsta avem prins în buget 148 de milioane de lei care pot fi alocaţi unei asemenea scheme. La 1 martie, eu sper ca această schemă să fie operaţională şi oamenii să înceapă să-şi primească banii. Nu sunt mulţi, reprezintă totuşi ceva. În schimb, singurul ajutor cu adevărat important este să găsim o variantă ca pe curba descendentă a infectărilor să ne ducem la un procent mult mai mare. Acum, la trei la mie, se întâmplă câte ceva, sau sub trei la mie se merge cu 50% din săli, să mergem undeva spre şapte, poate chiar nouă la mie, astfel încât întoarcerea la normalitate pe căderea pantei de infectări să fie mult mai rapidă, să câştigăm două-trei săptămâni şi să deschidem tot.

"Îmi doresc să văd bucuria oamenilor din sălile de spectacol"

Cu nostalgie, parcă, pentru vremuri îndepărtate, Romaşcanu a recunoscut că tânjeşte după serile cu spectacol şi cu săli pline de oameni fără mască. "Îmi doresc să încep să mă reobişnuiesc cu oameni fără mască, să văd bucuria oamenilor din sălile de spectacole şi să văd - oamenii oricum nu câştigă imens, doar puţini aleşi din zona culturală - să le văd bucuria că ceea ce fac se gustă de publicul lor şi pot să şi trăiască din ceea ce produc acolo. Sper din suflet ca, de luna viitoare, lucurile să se schimbe. Pentru că vedem că locurile în ATI încep să fie libere, decesele sunt într-o pantă descendentă, infectările la fel, infectările cu Omicron nu sunt atât de grave cum au fost cele cu Delta şi variantele anterioare, în mod normal, n-ar trebui să mai avem motive să ţinem lucrurile închise." a mai spus ministrul.

În interviul pentru Agerpres, ministrul a mai vorbit şi despre pregătirea proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii - 2023, Festivalul Internaţional "George Enescu", dar şi despre dorinţa de a aduce din nou în faţa publicului lucrarea lui Constantin Brâncuşi "Cuminţenia Pământului".

