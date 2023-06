Mihai Tudose, al doilea lider PSD acuzat de hărțuire sexuală. Prima reacție din USR

După ministrul Marius Budăi, a venit rândul lui Mihai Tudose, europarlamentar.

Marius Budăi, ministrul Muncii, a fost implicat în două incidente. Primul episod a avut loc în august 2022, la un hotel din Olimp, când se spune că a sunat o deputată în mijlocul nopții, conform unor surse din partid. Soțul acesteia a fost nevoit să coboare la recepție pentru a interveni. Apoi, în ianuarie 2023, la Hotelul Mara din Sinaia, Budăi a fost implicat într-un episod similar, tot în legătură cu câteva femei. Marius Budăi nu a explicat aceste incidente de care este acuzat. Doar Marcel Ciolacu a avut o reacție.

„Nu, nu am avut această discuţie. Nu cunosc. Mă întrebaţi dacă domnul Budăi a dat un telefon unei colege de partid la 02.00 noaptea? Unde este cazul excepţional? Nu, care este cazul că nu înţeleg. Întrebaţi-l pe domnul Budăi. Nu am aceste detalii. Presupun că domnul Budăi vă poate răspunde foarte exact. Eu am avut o discuţie cu domnul Budăi şi m-am lămurit. Părerea mea este că nu văd care este cazul. Aveţi dovezi în acest sens, aveţi ceva detaliat sau aveţi o vedetă personală cu domnul Budăi? Vă rog frumos, când aveţi ceva concret...”, a zis Marcel Ciolacu, întrebat, la Parlament, dacă i-a recomandat lui Marius Budăi să nu mai bea alcool.

Acum, planează suspiciuni asupra lui Mihai Tudose, europarlamentar PSD. Este acuzat de presă că ar fi hărțuit o fostă asistentă de la Bruxelles. Mihai Tudose a zis că nu vrea să comenteze subiectul. Singura referire pe care a făcut-o este că a dat-o afară pentru că spunea că are burnout, fără a oferi detalii despre respectiva persoană.

Un lucru este cert: este a doua acuzație de hărțuire care planează asupra liderilor PSD - Marius Budăi și Mihai Tudose, ambii evitând să dea explicații și să lămurească subiectul. Unul nu a răspuns deloc, celălalt a zis că nu comentează.

Dragoș Pîslaru, europarlamentar USR, a reacționat în urma scandalului cu Mihai Tudose.

„Parlamentul European nu este locul în care să-ți poți “face talentul” ca pe vremuri. Citesc cu groază ancheta din presă cu privire la abuzurile aduse fostei echipe a lui Mihai Tudose de pe vremea când era europarlamentar. Există norme și există taxarea comportamentului abuziv în Parlamentul European.

Să nu credeți, domnilor politicieni, că bădărănia, abuzul și hărțuirea sunt tolerate și trec ca gâsca prin apă pe holurile de la Bruxelles. Toate discursurile despre încurajarea femeilor în politică și egalitatea de gen sunt o gargară dacă un lider PSD se comportă cu echipa sa în asemenea hal.

Sunt în asentimentul colegei Ramona Strugariu și spun că îmi este rușine că suntem colegi cu acest om. Echipele eurodeputaților muncesc pe bune la Bruxelles și la Strasbourg. Vorbim de mii de amendamente scrise, comunicare, logistică și multe altele. Echipele acestea fac lucrurile să se miște din pasiune și simțul datoriei. Nimeni nu merită un astfel de comportament. Și eu și colegii mei din Partidul REPER susținem anchetarea acestor fapte și sancționarea lor”, a zis Dragoș Pîslaru.

