Mihai Trăistariu își cumpără plajă. "Sper să nu se dea cu pile și șpagă, doar la mafioți!"

Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, plănuiește să devină proprietar de plajă la Năvodari. Artistul își propune să achiziționeze în această toamnă, prin licitație, opt parcele de plajă situate chiar în fața blocului cu cele 7 garsoniere pe care le are la malul mării. Cele 7 garsoniere sunt de închiriat. Mai are și un apartament nou într-un complex de lux din Mamaia Nord, însă pentru că lucrările nu s-au finalizat încă nu e scos deocamdată spre închiriere.

Cum vrea să se extindă

Mai nou, artistul intenționează să-și extindă afacerea și să achiziționeze opt parcele de plajă, fiecare de câte 500 de metri pătrați, în Năvodari. Legea îi dă dreptul să cumpere parcelele de plajă în baza celor opt apartamente pe litoral.

„Aștept în toamnă să văd, o să fie date de la Apele Române toate plajele într-o licitație. Vreau să cumpăr tot la Năvodari, pentru că cine are proprietăți acolo are dreptul. Eu am șapte apartamente la Năvodari și unul la Mamaia Nord. Ei au anunțat că în octombrie începe licitația și prioritate au cei care au apartamente sau hoteluri acolo.

Eu, dacă am opt apartamente, am dreptul să-mi iau opt parcele de plajă a 500 de metri pătrați fiecare, deci vreo 4000 de metri pătrați în total, în dreptul blocului meu, în Mamaia Nord. Eu sunt și în centrul stațiunii și chiar sunt pline plajele acolo”, a dezvăluit artistul pentru Click!

Chibzuit cu investițiile

Solistul vrea să amenajeze și un beach-bar pe plajă și să pună la dispoziție doritorilor șezlonguri la prețuri accesibile. „Vreau să o amenajez frumos, fac un beach-bar, pun șezlonguri, aș păstra prețurile cele mai mici. Eu așa merg, pe principiul ăsta, și la apartamente. Mă uit care-i cel mai mic preț la șezlonguri, 40 de ron, și merg pe ăla, nu mă arunc la 200 ron, cum fac unii. Legea te obligă să ai și plajă cu cearceafuri. Trebuie să ai o porțiune cu cearceafuri, și alta cu șezlonguri”, a mai spus solistul pentru sursa citată.

Artistul speră, însă, să nu se lovească de așa-numita „mafie a plajelor” atunci când va participa la licitația din toamnă. „Sper să nu fie cu pile și cu măgării, cum se întâmplă în România, că e posibil să ia cu șpagă tot ăia care-s foarte influenți în zonă, care sunt mafioți. E o mafie a plajelor, că așa se întâmplă la noi. Te trezești că nu mai ai loc, pentru că a venit ăla care a dat nu știu ce șpagă.

Să vedem ce prețuri o să afișeze. E clar, însă, că te costă. Mi-a zis un prieten că a dat anul trecut 3000 de euro pe 50 de metri de pătrați de plajă, care e foarte puțin, e cât o cameră mai măricică. Prin urmare, e 60 de euro metrul pătrat, ceea ce e foarte mult!”, a mai spus Trăistariu.

