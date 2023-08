Mihai Mitoșeru, secretul din spatele relației cu Oana Roman: Avem mulți ani împreună...

Mihai Mitoșeru a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru Spectacola, despre planurile pe care le are pentru această vară, dar și despre relația specială de prietenie pe care o are cu Oana Roman.

Mihai Mitoșeru are parte de o vară plină, care-l ține în priză cu fel de fel de activități pe care prezentatorul de la Kanal D le are în program. Chiar dacă emisiunea „Se strigă darul” este în pauză momentan, acesta nu stă degeaba, ci are agenda plină de evenimente pe care le prezintă în fiecare weekend. Cu toate acestea, el ne mărturisește că a avut parte și de o scurtă vacanță recent, însă plănuiește o nouă escapadă cât de curând, destinația aleasă fiind Italia.

„Vara asta călduroasă mă găsește acasă, în timpul săptămânii, iar în weekenduri, la muncă, prezentând tot felul de evenimente. Am fost plecat (n.r. în vacanță) o săptămâna, în Italia, la Florența, de ziua mea.

Probabil voi mai pleca pentru câteva zile tot în Italia, pentru că sunt fan. Îmi place totul acolo; oamenii, mâncarea, locurile. Nu am programat nimic, dar mă organizez repede. Și pentru ziua mea m-am hotărât cu o săptămâna înainte.”, a declarat Mihai Mitoșeru, în exclusivitate pentru Spectacola.

Cum face față temperaturilor caniculare

Temperaturile crescute din termometre par a fi mai greu de suportat de la o zi, la alta, iar vedetele au diferite trucuri prin care reușesc să treacă cu bine peste această perioadă caniculară. Spre exemplu, Mihai Mitoșeru știe cât de importantă este hidratarea vara, astfel încât nu-i lipsește din meniul zilnic apa, dar nici pepene roșu, „vedeta” anotimpului cald.

„Stau cât pot în casă, mai ales când soarele este foarte puternic, cu aerul condiționat pornit, dar în altă camera față de cea în care stau. Mă hidratez foarte bine, consum foarte multă apă. Mănânc pepene roșu zilnic.”, ne-a mai dezvăluit acesta.

Secretul prieteniei cu Oana Roman

Mihai Mitoșeru și Oana Roman au una dintre cele mai legate relații de prietenie din showbiz-ul românesc. Cei doi le-au arătat mereu fanilor că există o legătură foarte puternică între ei și, în ciuda provocările pe care viața le aduce adesea, aceștia și-au rămas alături unul altuia. În acest sens, prezentatorul de la Kanal D a vorbit și despre modul în care această relație funcționează deja de ani buni de zile.

Citește mai mult pe spectacola.ro>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News