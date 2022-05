Mihai Mitoșeru, despre drama care l-a marcat. Și-a pierdut iubita într-un accident: "M-am supărat pe Dumnezeu. simțeam că nu mai am de ce să trăiesc"

"M-am supărat pe Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam de ce s-a întâmplat acea nenorocire, de ce nouă, care eram niște copii care trăiseră 10 ani împreună. Eram frumoși, tineri, plini de viață. M-am întrebat de ce nu m-a luat și pe mine, fiind în aceeași mașină. Aveam la acel moment atât de multe întrebări pentru El, m-am supărat pe El, simțeam că nu mai am de ce să trăiesc.

Am slăbit 20 de kilograme atunci, a fost greu. Acum mi-am dat seama ce au făcut prietenii mei pentru mine atunci. Mă scotea în oraș Mircea Badea cu forța, Teo Trandafir mă suna să mă întrebe ce am nevoie. Sunt momente când te superi pe Dumnezeu, pentru că noi, oamenii, nu înțelegem, suntem egoiști. Ar trebui să-I mulțumim, de fapt, și pentru fapul că ne trezim dimineața și suntem sănătoși. Viața mea a fost, într-adevăr, ca o roată, când bine, când rău”, a spus Mihai Mitoșeru, într-un interviu pentru viva.ro.

"Am mers la psihoterapeut"

"Este important să mergi la psihiatru să îți prescrie pastile dacă ești într-o situație mai delicată, cum eram eu în acele momente. Trecând peste perioada delicată, am mers la psihoterapeut. Mie mi-a prins bine. Fiecare om trece prin întâmplări care lasă urme și este bine să vorbești despre ele, să le înțelegi, să le accepți. M-a ajutat și duhovnicul meu, care îmi este prieten, părintele Cărămizaru de la Biserica Sf. Gheorghe Nou. Eu cred în Dumnezeu. Mama, la 80 de ani, a suferit o operație pe creier și acum e bine, eu sunt bine", a mai spus el.

"Vreau să fiu fericit, nici nu mai știu cum vreau să se întâmple lucrul ăsta, dar vreau să fiu fericit, indiferent ce înseamnă asta, fie o persoană alături de care să trăiesc fericit, mama să fie sănătoasă, eu să fiu sănătos. Și cel mai important este să îi văd pe oameni că zâmbesc atunci când fac ceva", a spus Mihai Mitoșeru.

Regrete, la doi ani de la divorțul de Naomi

Recent, Mihai Mitoșeru a declarat că regretă divorțul de Naomi, la doi ani de la despărțire, și se consideră vinovat.

"Ultimii doi ani au fost cei mai grei din ultimii 15 ani. Mi s-au întâmplat toate: am divorțat, am fost cu mama prin spitale un an de zile, a trecut printr-o operație pe creier, a fost bine, a fost rău, acum, Slavă Domnului!, este bine. Nu am mai fost la nunți și nici la alte evenimente, pentru că nu s-au putut organiza. Am stat acasă, am avut o perioadă foarte proastă. Dar lucrurile s-au schimbat, acum sunt într-o fază bună, mă simt minunat la „Teo Show, alături de acești oameni absolut minunați, Teo și Bella Santiago", a spus Mihai Mitoșeru, într-un interviu pentru viva.ro.

"Am fost fraier că am divorțat, poate trebuia să procedez altfel, să încerc să salvez relația. Când am divorțat, nu credeam că am greșit cu nimic. Credeam că ea se poartă urât cu mine pentru că e obosită, nervoasă. După ce a murit tatăl ei, s-au schimbat multe, nu ne-am mai căsătorit religios, și ea, fără să-și dea seama, a dat tot răul pe mine și nu mi-a mai convenit. Niciunul nu a știut să gestioneze situația. Cu mintea de acum, dacă m-aș întoarce în timp, aș face lucrurile altfel. În primul rând, nu aș mai divorța", a adăugat el.

