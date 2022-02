Mihai Leu și Vitali Klitschko, prieteni de-o viață. Ce i-a spus primarul Kievului chiar înainte de a începe războiul din Ucraina

Vitali Klitschko, fost campion mondial la box profesionist și actual primar al orașului Kiev, este pe baricade, cu arma în mână. Acesta s-a înrolat în armată și luptă, în momentul de faţă, alături de fratele său, Vladimir, pentru libertatea Ucrainei. Vitali Klitschko, 50 de ani, a fost campion mondial de box la categoria grea, cu un palmares impresionant: 45 de victorii, dintre care 41 prin K.O., și două înfrângeri. Era poreclit „Dr. Ironfist” (Dr. Pumn de fier) în zilele sale de glorie.

Mihai Leu și Vitali Klitschko s-au cunoscut în 1994, în Germania, la un club de box din Hamburg, în urmă cu aproape 30 de ani. Cei doi au început rapid să petreacă mult timp împreună, atât în ring, cât și în afara lui. "Chiar dacă eram la categorii diferite, ne antrenăm împreună în aceeaşi sală. Și, știți cum e, prieteniile se leagă imediat, mai ales că Vitali este și o persoană foarte sociabilă. Așa am ajuns să mergem împreună la multe gale de box, ieșeam să bem câte o cafea, mai mergeam bowlling. În timp, am devenit foarte buni prieteni. Chiar dacă au trecut anii, relația noastră de prietenie adevărată nu s-a schimbat. Ne auzim periodic la telefon, ne mai întrebăm de una, de alta. Ținem legătura. Acum, recunosc că am inima strânsă de teamă pentru el. Chiar înainte de a începe războiul în Ucraina, ne am auzit la telefon și mi-a spus doar atât: Mihai, voi merge să lupt pentru țara mea. Mă voi înrola! Și chiar a făcut-o. Este un patriot adevărat. Periodic îi transmit mesaje de încurajare pe WhatsApp." este declaraţia lui Mihai Leu pentru ProSport. Klitschko i-a fost alături lui Mihai în momentele grele. Cu ani în urmă, Mihai s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Printre cei care i-au fost alături a fost şi Vitali. „Mă suna mereu, mă încuraja. L-am simțit ca pe un frate”, mărturiseşte Leu.

În 1997, Mihai Leu a fost campion mondial la categoria semimijlocie, versiunea WBO. S-a retras din cauza unei accidentări la braț. Palmaresul său rămâne impresionant: neînvins în 28 de meciuri, zece câștigate prin KO. După ce a părăsit ringul, Leu s-a axat pe automobilism iar în 2003 a devenit campion național la raliuri.

