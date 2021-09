Mihaela Tatu, despre revenirea la TV: Am primit oferte din partea a trei posturi. Portița îmi e deschisă

Mihaela Tatu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV și după ce o lungă perioadă nu a mai apărut pe micile ecrane, vedeta a dezvăluit că a primit numeroase oferte pentru a reveni și că iar un format care i-ar aduce foarte mare plăcere ar fi unul cu impact social, sau o emisiune de divertisment.

Întrebată dacă a primit oferte de la diverse posturi de televiziune, Mihaela Tatu a răspuns ferm că "Da, constant"

"Am primit anul trecut din partea a trei posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște.

Ar trebui sa fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate. Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere", a completat ea, pentru ciao.ro.

Într-un interviu pentru DC NEWS și SPECTACOLA, Mihaela Tatu a vorbit despre drumul Sfântului Iacob pe care l-a urmat la Camino de Santiago de Compostela.

După ce în anul 2011 a suportat o intervenţie chirurgicală care a durat cinci ore, pentru extirparea unui fibrom uterin, Mihaela Tatu a reconsiderat ceea ce contează cu adevărat în viaţă. Astfel, în doar 6 săptămâni, vedeta a parcurs, pe jos, drumul sfântului Iacob, Camino de Santiago de Compostela, adică aproape 1.000 de kilometri.

"Mi-aduc aminte ce m-a învățat o olandeză. Nu dormeam, pentru că mi-era jenă să nu sforăi. Și-mi spune: Mihaela, dar pe Camino (n.r Camino de Santiago) nimeni nu sforăie!

Și un brazilian mi-a zis, n-am să-l uit cât trăiesc, era mic și cu niște ochi frumoși așa, la 20 - 25 de ani, făcea Camino în sandale, m-am șocat, mi-a zis: Tu nu sforăi, tu cânți o simfonie.

A fost fabulos! A fost drumul care mi-a marcat existența. De atunci sunt un alt om", a declarat Mihaela Tatu.

