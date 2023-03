Michelle Yeoh, prima actriţă asiatică premiată cu Oscar: Nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că vremea voastră a trecut

Actriţa malaeziană Michelle Yeoh a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru filmul Everything, Everywhere, All at Once.

Ea este prima actriţă de origine asiatică care câştigă acest premiu în 95 de ani de existenţă.

"Pentru toţi băieţii şi fetele care arată ca mine şi care se uită la aceste premii, vă spun că acest premiu e un semn al speranţei, al faptului că totul e posibil. E dovada că visele, chiar dacă sunt mari, se pot îndeplini. Doamnelor, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că v-a trecut vremea. Nu vă daţi bătute niciodată", a declarat Michelle Yeoh pe scena Oscarurilor.

Michelle Yeoh a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în cadrul celei de a 95-a gale organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din filmul "Everything Everywhere All at Once", potrivit contului de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat actriţele Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").

Acesta este primul premiu Oscar din palmaresul actriţei malaeziene Michelle Yeoh, care a devenit prima actriţă de origine asiatică recompensată la această categorie de Academia de film americană.



Everything Everywhere All at Once spune povestea lui Evelyn Wang, interpretată de Michelle Yeoh, o imigrantă de origine chineză care are probleme cu fiscul, cu relaţiile de familie şi cu viaţa în general. Protagonista descoperă apoi că poate trece dintr-un univers într-altul sub forma unor versiuni diferite ale propriei persoane şi că poate astfel salva multiversul şi, eventual, relaţiile de familie.



În 2022, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Jessica Chastain datorită interpretării sale din filmul "The Eyes of Tammy Faye", scrie Agerpres.

