"Mi-au înghețat creierii". Alexandra Ungureanu, experiența care a paralizat-o de frică: "Efectiv nu înțelegeam cuvinte în limba română"

Alexandra Ungureanu a povestit cum a decurs experiența sa recentă, după ce a acceptat să sară cu parașuta de la 4000 m, fiind provocată de Adina Buzatu.

“Am primit invitație să sar de la TNT Brothers, cei care organizează, acum vreo 2 ani. Și am zis da, da, o să fac într-o zi, nu m-a ținut capul să accept. Până când am primit această provocare de la Adina Buzatu, și ea a fost provocată de altcineva și toate chestiile astea o să apară în cadrul unui podcast challenge. M-am trezit că am acceptat și m-am dus. Am amânat o dată, cu gândul că poate uită, se întâmplă ceva”, a povestit Alexandra Ungureanu pentru ciao.ro.

"Mi-au înghețat creierii"

“Când am urcat în avion, mi s-a rupt filmul. Mie mi-e frică să zbor, dar când zbori cu avioane mari e o treabă. Când zbori cu avion mic, unde era cald, mirosea a kerosen, am zis că nu apuc să arunc parașuta că murim cu ăsta. (râde) Mi-au înghețat creierii, aveam un sentiment de resemnare, cu deznădejde. În avion trebuia să fac și un interviu, deci cred că o să urmăriți cel mai penibil interviu pe care l-ați văzut vreodată cu mine, că efectiv nu înțelegeam cuvinte în limba română. Pilotul era francez și aș fi vrut – eu care am făcut facultate în franceză și vorbesc franceză – să îi adresez două vorbe, nu mi-am mai amintit nimic. Până la urmă, mi-a spus instructorul: “Asta e lupta ta cu tine. Știu că poți. O să fii mândră de tine dacă faci asta!”, a mai povestit artista.

"Acea cădere în gol de la 4000 m, cu 200 km la oră se simte ca și cum ai zbura"

"Mai mult de rușine am sărit! Jur! Mi-era rușine. A fost superb, după ce creierul se deparalizează și constată că, de fapt, acea cădere în gol de la 4000 m, cu 200 km la oră se simte ca și cum ai zbura, se simte ca o plutire, pentru că ești foarte sus și lumea se vede frumoasă la picioarele tale, că tu nu ai repere ca atunci când ești în mașină și vezi cum trec stâlpii pe lângă. Tu ai lumea la picioare și cazi printre nori și ai senzația că plutești. La un moment dat, nici nu te mai gândești dacă parașuta se deschide sau nu.

A fost superb și cred că a fost cea mai frumoasă senzație de libertate și bucurie în același timp, nici măcar pe scenă nu am trăit așa ceva. Superb, mi-a plăcut la nebunie, am fost foarte fericită și mândră de mine. Simt din toată inima că am făcut un up-grade și am luptat cu mine. Nu te opri niciodată din a lupta cu fricile, cu limitele pe care ți le pui singur și în felul ăsta cred că devii cea mai bună versiune a ta”, a mărturisit Alexandra Ungureanu.

