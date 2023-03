Meghan Markle, anunțul prin care ar putea pune în umbră încoronarea Regelui Charles

Meghan Markle ar fi însărcinată cu al treilea copil, de data aceasta indiciile vorbesc de la sine și toată lumea este convinsă că ducesa de Sussex și Harry vor deveni din nou părinți, scrie Di Lei. Potrivit presei internaționale, Meghan ar fi în a treia lună de sarcină.

Nu este prima dată când se vorbește despre a treia sarcină a lui Meghan Markle. Zvonurile despre posibilitatea ca Meghan să fie din nou însărcinată sunt declanșate de cele mai recente imagini ale ducesei de Sussex distribuite pe Instagram.

Cu ocazia Zilei Femeii, Lady Markle a mers la sediul asociației Harvest Home, susținută de fundația sa Archewell, unde a înființat un flagship pentru bebeluși, titrează The News.

Interesul foarte clar și detaliat al lui Meghan față de hainele și ghetele pentru bebeluși, cât și vizita ei surpriză, au alertat imediat fanii regali care au lansat primele speculații despre sarcina ei.

Dar asta nu este tot. Look-ul purtat de Meghan cu această ocazie a alimentat și bârfele. De altfel, soția lui Harry a optat pentru o ținută complet neagră, culoarea preferată de femei pentru a ascunde kilogramele în plus sau a formelor rotunjite ale gravidelor.

She swanned in wearing $13K of clothes at a HOMELESS charity?

Could she be more #ToneDeaf ?

Did she make a donation?

Meghan Markle visits homeless charity for pregnant women in LA https://t.co/RR1fNBor8N via @MailOnline