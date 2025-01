Medicul Craiu: „Îngerul morții copiilor se întoarce”. Verificați-vă acum carnetele de vaccinare!

Recent, un băiat de 10 ani din Germania, nevaccinat, a murit după trei luni de luptă cu această boală gravă. Alte două decese în rândul adulților nevaccinați au fost înregistrate în ultimul an în aceeași țară.

Difteria, cunoscută drept „îngerul morții copiilor prin sufocare”, a reapărut și în alte zone ale lumii. În Africa de Sud, anul trecut au fost raportate peste 20 de cazuri, dintre care 5 s-au soldat cu decese. Îngrijorarea crește și mai mult odată cu apropierea focarelor de România: înainte de pandemie, autoritățile sanitare avertizau asupra reapariției cazurilor de difterie la granița cu Ucraina.

Dr. Mihai Craiu îndeamnă părinții să verifice carnetele de vaccinare ale copiilor și să se asigure că aceștia au schema completă pentru Diftero-Tetano-Pertussis (DTP). „Nu vreți să știți cum arătau 50.000 de decese prin difterie la copii, în fiecare an, înainte de al Doilea Război Mondial, când nu exista vaccinul DTP”, avertizează medicul.

Vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenire a unei tragedii care altădată făcea ravagii la nivel global.

„ÎNGERUL MORȚII COPIILOR SE ÎNTOARCE



Nu este o glumă sau o metaforă. Este realitatea. De fapt o tragică știre Reuters.



Difteria, supranumită "îngerul morții copiilor prin sufocare" s-a întors.



Boala considerată practic absentă din țarile UE lovește din nou.



Un băiat de 10 ani, anterior sănătos DAR nevaccinat, din Germania, a murit la Berlin, acum câteva zile, după ce s-a îmbolnăvit de difterie în urmă cu 3 luni.



In Germania au mai murit de complicații ale difteriei și 2 adulți în ultimul an. Tot nevaccinați.



Și nu e un accident izolat. In Africa de Sud anul trecut au fost raportate peste 20 de infecții cu agentul patogen al difteriei (Corynebacterium, tulpini toxigene), din care 5 au murit.



Veți spune că Africa de Sud e departe... Ok.



Dar Ucraina? Căci aceasta e aproape de noi și milioane de cetățeni ucrainieni au trecut prin țara noastră. Un numar mult mai mic de persoane care au fugit din calea războiului au rămas aici.



Chiar înainte de pandemie, CNSCBT (Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile) avertiza cele 7 județe de la granița cu Ucraina că în această zonă au reapărut cazurile de difterie.



Și în România au existat emoții, dar a fost alarmă falsă.



Până să zicem că am scăpat e bine să ne uităm în carnetul de vaccinare al copiilor noștri. Dacă este schema incompletă pentru Diftero-Tetano-Pertussis ar trebui discutat cu medicul de familie despre recuperarea vaccinării.



Nu vreți să știți cum arată 50.000 de decese prin difterie la copil!!!



Căci așa era, în fiecare an, înainte de al 2-lea război mondial, când nu exista vaccinul DTP”, a explicat medicul pediatru Mihai Craiu.

Difteria este o infecție bacteriană gravă cauzată de Corynebacterium diphtheriae, care afectează gâtul și căile respiratorii.

Simptome timpurii (2-5 zile după expunere): durere în gâtfebră moderată (38-39°C), slăbiciune și oboseală, ganglioni limfatici măriți la nivelul gâtului (gât umflat – „gât de taur”).

Simptome avansate: formarea unei membrane groase gri-albicioase în gât și pe amigdale (poate provoca sufocare), dificultăți de respirație și înghițire, voce răgușită sau pierderea vociibătăi neregulate ale inimiiparalizie parțială (în cazuri grave, prin afectarea nervilor).

Dacă există suspiciunea de difterie, este necesar un consult medical de urgență, deoarece poate duce la insuficiență respiratorie sau complicații fatale fără tratament rapid.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News