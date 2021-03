Marius Manole a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, dar pentru că interviurile sunt înregistrate din timp, acesta ar urma să fie difuzat marți seara.

Printre întrebările incomode pe care le va primi actorul se numără și cele legate de problemele cu alcoolul, iar promo-ul emisiunii i-a determinat pe internauți să-i trimită lui Marius Manole mai multe mesaje și sfaturi pentru a-și rezolva problema.

Marius Manole, amuzat de mesajul unui fan

Actorul s-a amuzat după ce a primit un mesaj din partea unui fan și l-a împărtășit cu toți urmăritorii de pe rețelele de socializare.

"Nu știu voi, dar eu primesc genul ăsta de sfaturi.. vă dați seama cam cum sunt interviurile cu mine", a scris Marius Manole, pe pagina sa de Facebook.

"Stimate Domnule Manole, nu ne cunoaștem dar prima dată v-am văzut în emisiunea Eugeniei Vodă și am rămas foarte impresionat de sufletul și de caracterul dvs. Acum am văzut niște secvențe cu dvs. de la emisiunea 40 de întrebări. Sfatul meu pentru dumneavoastră este să vă apropiați un pic de biserică. Dacă vă face plăcere să discutăm și poate să vă ajut cu niște sfaturi vă rog să mă contactați pe e-mail sau pe telefon", a fost mesajul pe care l-a primit actorul.

Val de reacții la mesajul fanului

Fanii s-au amuzat copios pe seama mesajului și i-au lăsat artistului zeci de comentarii la această postare.

"Și eu primesc mesaje d-astea și nu sunt Manole! Să nu mai cresc câini, să cresc copii, să slăbesc, să mă mărit, să mă fac serioasă" și eu nu vreau. Rămân neserioasă, grasă cu câini și pisici", "Topografic vorbind, cre’ ca toata lumea e apropiata (macar) de (o) biserica", "Orice în viață este bine venit!", "Ce fain e când primești sfaturi pe care nu le-ai cerut niciodată și mai ales de la străini. Sfatul meu este să nu îi iei în calcul", au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

"Tie incă îți dau sfaturi... e bine!", i-a scris Oana Pellea.

Marius Manole, certat de fani. "Mă ceartă pentru că am declarat că nu sunt fericit. Eu unul nu înțeleg"

"Primesc multe mesaje în urma acestei emisiuni, care nici măcar nu a fost, în care diversi oameni mă sfătuiesc sau mă ceartă pentru că am declarat că nu sunt fericit. Eu unul nu înțeleg. Ar trebui să fim mereu fericiți? Că e un răspuns patetic? Asta da. Că aș fi putut ocoli răspunsul? Da. Dacă nu ești fericit nu înseamnă că ești nefericit. Sunt zile când pur și simplu ești și asta e deja mare lucru. Eu nu cred că am trăit mereu într-o fericire permanentă. Au fost momente da, dar au fost și momente cand nu. Iar la replica: aveți de toate, ce vă lipsește? Eu nu am răspuns... adică am, dar ... hai, să fiți fericiți", a scris Marius Manole, într-un alt mesaj, ca urmare a mesajelor primite de la fani.

Marius Manole a recunoscut problemele pe care le-a înfruntat. "Mi-am vândut tot: casa, dinții, fața, tot"

Totul vine după ce, recent, Marius Manole a recunoscut că a fost în pragul alcoolismului la un moment dat, însă a reușit să treacă peste acest lucru cu ajutorul unei persoane importante din viața lui.

"Toată viața am trăit pe datorie, am trăit toată viața pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii. Asta e! (...)

Eu dacă mă apuc de droguri, mi-am vândut tot: casa, dinții, fața, tot. Mă lupt cu fumatul în continuare, cu alcoolul, eram în prag de alcoolism, noroc că m-a salvat cineva…", a declarat Marius Manole pentru Damian Drăghici.