Maria Magdalena Chihaia, adevărul despre "sexy MĂICUȚA" de la iUmor: Nu încerc să convertesc lumea la catolicism

Maria-Magdalena Chihaia, actriță, născută pe 16 aprilie 1986, în București. A absolvit Universitatea Hyperion, Facultatea de Arte, Actorie în 2010 la clasa profesorilor: Virgil Ogașanu și Ruxandra Sireteanu, asistent: Georgiana Saizescu.

Joacă următoarele spectacole: “Crimă la cină”, un spectacol interactiv cu muzică live și dans, în stilul Agathei Christie la Teatrul Elisabeta, “Cum să pierzi totul într-o zi”, regia Razvan Oprea, “Michelle”-one woman show, “Schimb pe schimb” și “Gunoierul” la Teatrul Roșu, “Maria-Magdalena: de la mânăstire la club”, “Dragoste pe coji de mandarine”, “ Cine a furat-o pe Ileana Cosanzeana?!”.

Pe lângă actriță este și instructor de dans, predă dansuri latino-americane, valsul mirilor și creează coregrafii unicate pentru evenimente, face entertainment si MC. Cel mai important, Maria-Magdalena Chihaia este dubla finalistă iUmor, încântând publicul prin personajele ei: bocitoarea și binecunoscuta Sora Magdalena, care a adus controverse în randul spectatorilor, devenind cel mai scandalos număr din istoria iUmor. Magdalena a creat un moment unic pornind de la vestimentația ei de "măicuță" și textul său a fost unul extrem de „piperat”, căci aparent, în viziunea sa, viața la mănăstire este una cam plină de păcat. Magdalena Chihaia a fost supranumită de către Cheloo "cea mai sexy măicuță"

Maria Magdalena Chihaia a dezvăluit, în exclusivitate pentru SPECTACOLA, care este legătura dintre ea și măicuță, rolul pe care l-a interpretat în cadrul emisiunii "IUMOR "

SPECTACOLA: De ce ai ales să interpretezi acest personaj?!

Maria Magdalena Chihaia: Eu sunt de confesiune romano-catolică, am cântat 9 ani în corul bisericii catolice și am absolvit Liceul Româno-Catolic Sfântul Iosif. În 1999 am reprezentat tineretul studențesc catolic la Roma în fața Papei Ioan Paul al II-lea și a cardinalilor de la Vatican. Am dat interviuri pentru televiziunile din Roma și am făcut parte din echipa mare a Diecezei de București pe parte artistică.

