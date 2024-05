Mara Bănică și-a concediat bona după ce a urmărit-o pe camerele de supraveghere. "Mi-a ajuns! E greu de găsit un om cu care să te mulezi"

Mamă a doi copii, Dima și Donca, Mara Bănică se dedică intens creșterii și educației lor. Deși a avut mai multe bone pentru micuța Donca, de-a lungul timpului, jurnalista a decis recent să facă o schimbare. A concediat-o pe cea din urmă după ce a descoperit mai multe aspecte care au nemulțumit-o legate de relația dintre femeia angajată și copila ei. Astfel, mai nou, preferă să se ocupe personal de creșterea și educația celor doi minori.

Ce a văzut pe înregistrări

Mara a observat că bonele angajate nu empatizau deloc cu cei mici și nu afișau niciun gest apropiere față de Donca. Vedeta a explicat că, deși bonele erau competente din punct de vedere profesional, lipsea ceva. Mai exact, afecțiunea, grija, comunicarea nonverbală, emoția, apropierea.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7,8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire. Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă. Am renunțat pentru că mi-am dat seama că așa cum te iubește familia nu te iubește nimeni', a spus Mara Bănică, potrivit Playtech.ro.

