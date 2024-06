"Mama e ceva sfânt. Nu pot numi pe altcineva mamă". Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, despre relația cu Anda Călin: "Pentru mine este doar partenera tatălui meu"

"Am mai zis și o să mai zic că pentru mine nu există părinți vitregi. Cel puțin în cazul meu, nu pot agrea termenii aceștia, nu știu de ce, pur și simplu, nu îi simt. Sunt de acord cu titulatura de părinte vitreg doar în cazurile în care copilul crește cu acel părinte vitreg de mic și se creează o legătură specială, însă la mine nu se potrivește. Pentru mine este doar partenera tatălui meu și așa va rămâne. Poate că asociez cu termenul de mamă, iar pentru mine mama mea e ceva sfânt și nu pot numi pe altcineva mamă, chiar dacă vorbim despre altă relație", a spus Carmina pentru viva.ro.

"Mama a fost prea bună cu oamenii care nu au meritat"

"Mama este… unică. Are o mulțime de calități și un singur defect, acela că a fost prea bună cu oamenii care nu au meritat. Zace prea multă bunătate în ea, lucru pe care l-am moștenit și eu, doar că pe jumătate. Mie nu îmi place să ofer oamenilor care nu merită bunătatea, timpul sau iubirea mea. Sunt foarte selectivă când vine vorba despre oameni. Revenind la ce am moștenit de la ea, din punct de vedere fizic, părul îl avem cam la fel, doar că eu între timp m-am tuns, cât despre ce am moștenit de la tata, suntem ca trași la indigo. Nu vi se pare?", a spus Carmina.

"M-a protejat ca o leoaică"

"Având în vedere că m-a crescut singură, fără niciun fel de ajutor, mama m-a protejat ca o leoaică. S-a lăsat pe locul doi și s-a concentrat pe creșterea mea, făcând o treabă excelentă, pentru care îi sunt și o să îi fiu toată viața recunoscătoare. Când eram mai mică, majoritatea discuțiilor mai aprinse dintre noi două erau pe motivul deciziilor pe care eu voiam să le iau, bazate pe ce se întâmpla în jurul meu și influențate de anturajul ales. Apreciez că mama a știut cum să gestioneze lucrurile și acum îi mulțumesc", a mai spus tânăra.

Carmina este fiica lui Liviu Vârciu și a Ramonei Teiceanu, cea care l-a făcut tată pe acesta pentru prima oară. Cei doi aveau 21, respectiv 22 de ani, când au început să formeze un cuplu și, la scurt timp, au și devenit părinți. Cu toate acestea, relația lor nu a funcționat, iar ulterior Ramona a decis să rămână la Arad și să-și crească singură copilul, păstrând totuși legătura cu tatăl fiicei sale. În timp, cei doi și-au refăcut viețile.

