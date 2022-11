Mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând ”nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”

Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Mai mult, conform sursei citate, mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta!”







Citește și...

Momentul în care Meghan Markle a amenințat că o să se despartă de Prințul Harry. Noi detalii ies la iveală

Meghan Markle i-ar fi spus prințului Harry că va pune capăt relației lor dacă el nu va confirma public că formează un cuplu, potrivit Times of London, scrie Insider.

Două surse anonime au declarat că Meghan Markle i-a dat un ultimatum lui Harry în ceea ce privește relația lor.

„Ea spunea: Dacă nu faci o declarație prin care să confirmi că sunt iubita ta, mă voi despărți de tine!”, a declarat o sursă pentru Times.

O altă sursă a declarat pentru publicație că Harry era „speriat, spunând: O să mă părăsească!”

Harry l-ar fi contactat pe Jason Knauf, secretarul de comunicare, și i-ar fi spus să publice o declarație prin care să confirme relația sa cu Meghan și să condamne tratamentul pe care l-a primit din partea tabloidelor britanice.

Citește și...

Secretul lui Kate Middleton pentru a arăta perfect în poze

Kate Middleton arată exemplar în toate fotografiile. Stilistul și renumitul TikToker Miranda Holder a explicat posibilul truc al lui Kate Middleton într-un videoclip care a devenit viral: „V-ați întrebat vreodată de ce Kate Middleton arată bine în fiecare fotografie?” Cheia, se pare, constă în faptul că a primit sfaturi despre cum să mențină o imagine aproape perfectă în orice moment. Desigur, frumusețea naturală ajută considerabil, dar trucul folosit este la îndemâna oricui. „Bărbia ei este întotdeauna paralelă cu solul. Nu se uită niciodată în jos sau în sus. Aceasta este cheia pentru a arăta mereu cel mai bine în fotografii”, a explicat Miranda Holder.

