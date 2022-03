"Mă consider o femeie realizată". Larisa Drăgulescu recunoaște: Am fost escortă. Soțul mi-a fost client. Am câștigat sume mari de bani

"Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete"

"Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei. Chiar și o lună am fost la cineva. Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania, am făcut același lucru.

În Germania, m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă. Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete", a declarat Larisa Drăgulescu, în emisiunea online "În oglindă", prezentată de Mihai Ghiță.

"Mă consider o femeie realizată"

"Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, dar știu cât am câștigat eu. Am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În momentul de față, mă consider o femeie realizată. Am obținut tot ce mi-am dorit financiar. Nu doar o casă, ci șapte. Fetița mea e recuperată medical. Copiii mei au tot ce își doresc. Nu regret nimic! Cred că așa a fost să fie. Toate lucrurile astea m-au întărit. Momentan, singurele urme pe care le simt sunt cele de după divorț. Pentru mine, alea au fost cele mai traumatizante, pentru că încă nu s-au vindecat', a mai spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

"Actualul meu soț mi-a fost client. Nu m-am îndrăgostit de el de la început, poate că nici acum nu mă simt îndrăgostită de el. Îl iubesc pentru că este un om extraordinar. Îl simt cel mai bun prieten și este omul pe care mă bazez în orice moment. Mă acceptă în totalitate așa cum sunt. E foarte greu să găsești un bărbat care să te accepte cu copii", a mai spus ea.

