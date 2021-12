Viviana Sposub, despre relația cu George Burcea: Se simte răsfățat atunci când, dimineața, găsește vasele spălate

"Având în vedere cât de ocupați suntem în perioada aceasta, cel mai mare răsfăț pentru mine este atunci când mă așteaptă să vin de la filmări cu masa pusă. El se simte răsfățat atunci când a doua zi, dimineața, găsește toate vasele spălate și cafeaua făcută, pe care, de obicei, o ia la pachet și fuge la filmări", a spus Viviana Sposub pentru viva.ro.

"Au fost foarte multe momente dificile în anul acesta. Dar nu între noi! Fiecare s-a confruntat cu greutăți, dar cel mai important a fost că ne-am susținut reciproc. Și asta facem în fiecare zi. Orice problemă ar avea George, mă sună pe mine. Orice problemă aș avea eu, îl sun pe el. Tocmai ăsta cred că a fost testul! Să vedem dacă rezistăm într-un an dificil. Testul a fost trecut, iar asta nu poate decât să însemne că vom rezista cu brio și când totul va fi bine", a mai spus concurenta de la Bravo, ai stil!

"Am evoluat mult în anul pe care l-am petrecut împreună"

"Ca orice relație, și a noastră a trecut printr-o serie de schimbări. Am evoluat mult în anul pe care l-am petrecut împreună. Consider că acum suntem mult mai sudați, mai maturi, mai conștienți de valoarea conexiunii dintre noi. Rar întâlnești astfel de chimie între doi oameni și de aceea lucrăm zi de zi pentru a păstra relația noastră la nivelul pe care noi ni-l dorim și pentru a ne pregăti de următoarele etape ale unei relații sănătoase", spunea, Viviana Sposub, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

"Recunosc! Eu mă aprind cel mai repede, sunt moldoveancă. Dar ce credeți? Și el este! Dacă ne ciondănim puțin, eu sunt prima care face pasul spre el. Mi-e drag de mor și nu pot să stau supărată când îl văd. Motivele, într-adevăr, sunt de multe ori puerile și tocmai de aceea le și uităm repede", a mai spus vedeta.

George Burcea, despre relația și nunta cu Viviana Sposub

De curând, George Burcea a făcut dezvăluiri și despre relația cu Viviana Sposub și a spus că ei sunt foarte apropiați și locuiesc împreună de aproximativ un an de zile.

"A fost un an superb și din cauza pandemiei. Faptul că a fost pandemie, am avut COVID și am locuit împreună, ne-a legat. Am stat de anul trecut împreună până acum. Suntem unul pentru celalalt în fiecare proiect, asta ne-a unit foarte mult.

Nu am cerut-o de soție. Sunt un tip foarte romantic și foarte sensibil, din păcate și din fericire în același timp. Din păcate, pentru că sensibilitatea asta nu e bună cu oricine. Și din fericire, pentru că indiferent câte momente au fost când am fost mai moale, mai romantic, am învățat o lecție și asta mi-a prins bine. Din orice moment înveți ceva pentru viitor. Orice întâmplare este o lecție.

Nu sunt deloc perfect, dar încerc să caut acea liniște, eu cu mine, eu cu fetele mele, iubita mea, familia mea", spunea George Burcea pentru wowbiz.ro.