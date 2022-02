Lovitură pentru PSD, în coaliția de guvernare. UDMR, front comun cu PNL pe renegocierea PNRR: ”Neserioși”

Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat la RFI că o negociere a PNRR nu ar fi utilă României în acest moment.

”Eu nu cred că ar trebui renegociat. Am văzut că și colegii de la PSD mai nou au folosit termenul de optimizare și nu de renegociere. N-ar trebui să renegociem acest PNRR. Am văzut că și Comisia a reacționat. Nu cred că ar fi util să renegociem PNRR-ul.

În nici o altă țară membră nu am văzut să renegocieze PNRR-ul. După părerea mea, am părea neserioși în fața UE, dacă am merge acum cu o renegociere a PNRR și cred că ar avea un efect nefast și asupra cheltuirii acelor fonduri prevăzute de PNRR pentru dezvoltarea României, pentru că dacă te duci pentru o renegociere, acea renegociere durează și până atunci nu putem să folosim acele fonduri prevăzute de PNRR. Eu cred că nu ar face bine țării, mai ales într-o asemenea situație de criză”, a declarat Csoma Botond.

Ghinea acuză PSD de manipulare

”Pur și simplu, PSD a făcut o obsesie din acest 9,4%, ceea ce este o manipulare de la un cap la altul, pentru că România nu a avut niciodată, nici măcar 9%, dacă punem și pensiile speciale, ca să fie foarte clar. România cheltuie 8% din PIB pe pensii, maxim. Pe vremea lui Dragnea era 7,2%. Pe vremea lui Ponta era 6,9%. Deci România nu a cheltuit niciodată mai mult de 8% din PIB pe pensii. La astea se adaugă pensiile speciale, care sunt undeva la 0,9% din PIB, ceea ce dacă faceți calculul, că vorbim de câteva mii de oameni, este enorm pentru pensii speciale și asta este durerea lor. Deci faptul că PSD face o obsesie din 9,4%, când noi nu am cheltuit niciodată nici măcar 9% este o manipulare ieftină politicianistă, ca să arunce vina pe cineva pentru că de fapt nu au bani la buget, ei n-au de unde să dea niște bani pe care nu-i au, nu au bani la buget ca să crească pensiile atât cât au promis, pentru că au promis într-un mod nesimțit și deșănțat în anii anteriori”, a declarat Cristian Ghinea la RFI.

"Acest plafon de 9,4% a fost o victorie politică a Guvernului din care am făcut parte, pentru că ceea ce dorea Comisia Europeană era mult mai jos, era strict legat de creșterea economică, adică să nu putem mări pensiile decât în funcție de cât avem creștere economică, fără să mai avem un plafon. Deci noi am negociat un plafon superior anilor anteriori și creșterii economice, unde ai loc și să mărești pensiile. Dacă PSD redeschide acest capitol, nu exclud posibilitatea să se întoarcă cu coada între picioare și cu niște criterii mai dure, care pot fi, de pildă, o altă variantă care a fost discutată cu Comisia, să raportăm la anii anteriori, nu la un procent din PIB (...). Nu are decât domnul Budăi să argumenteze tehnic nevoia de a-l schimba (plafonul-n.r.), pentru că nu va avea argumente și atunci Comisia poate să respingă pur și simplu, dacă va avea o cerere oficială”, a mai spus fostul ministru. VEZI MAI MULTE AICI

