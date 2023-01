Lovitură pentru Gigi Becali şi nu numai. FRF vrea să suspende pentru doi ani antrenorii care stau de faţadă la cluburile din România

La FCSB, antrenorul este Mihai Pintilii, însă pentru că nu are licenţă PRO, antrenorul din acte este Leo Strizu. Din sezonul următor, însă, acest lucru nu va mai fi posibil, anunţă Burleanu.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF, că instituţia pe care o conduce va sancţiona "antrenorii din umbră", care închiriază altor tehnicieni documentele necesare pentru a putea activa în Superligă, cu suspendarea pentru o perioadă de doi ani, începând cu sezonul următor.



"Am pornit pe un drum şi nu vom da absolut deloc înapoi în ceea ce priveşte această direcţie, astfel încât toleranţa noastră este zero faţă de principiile pe care le-am enunţat. Începând din această vară, luăm în calcul sancţionarea antrenorilor din umbră. Prin antrenor din umbră înţelegem antrenori care îşi închiriază licenţele, indiferent de categoria acestora, pentru alţi antrenori care nu sunt posesori de licenţă. Ne dorim să fim mai restrictivi de la un an la altul în această zonă de educaţie. Urmărim ca din sezonul 2023-2024 să suspendăm pentru o perioadă de doi ani de zile licenţele Pro ale antrenorilor din umbră, ale antrenorilor care îşi închiriază licenţele. Mi-aş fi dorit să nu ne confruntăm cu astfel de probleme, să nu fim puşi în această situaţie, dar vedem că este nevoie ca restricţiile să fie şi mai dure", a declarat Răzvan Burleanu, citat de Agerpres.

Regula licenţei PRO, obligatorie în Superligă





Oficialul FRF a precizat că federaţia este obligată să impună regula deţinerii de licenţă Pro pentru antrenorii din Superligă, care este valabilă pentru alte 53 de federaţii din Europa.



"Nu puteam să nu discutăm şi despre licenţele antrenorilor mai ales de Liga I. Dacă în eşaloanele inferioare se pare că lucrurile s-au aşezat şi nu mai avem asemenea probleme, continuăm să avem această provocare la nivelul Ligii I. Există în continuare probleme la nivelul de educaţie. Ne dorim să educăm cât mai corect antrenorii din România, astfel încât să contribuim la o formare corectă a jucătorilor noştri în campionatele interne, pentru a putea fi mai competitivi la nivel european, acesta este obiectivul. Ca urmare a apartenenţei Federaţiei Române de Fotbal la UEFA, ne asumăm această obligaţie şi acest control în ceea ce priveşte deţinerea licenţei pentru toţi antrenorii pe care îi găsim la nivelul Ligii I. De aceea dacă vrei să antrenezi la nivelul Ligii I, ai nevoie de licenţă Pro. Acest lucru se întâmplă atât în România, cât şi în alte 53 de federaţii din Europa", a completat Burleanu.

Câţi antrenori din România au licenţa PRO





El a precizat că în România există în acest moment 204 antrenori posesori de licenţă Pro: "Când vorbim de carnetul de antrenor, această cerinţă aparţine legislaţiei din ţara noastră şi este valabilă pentru toate disciplinele sportive din România, nu doar pentru fotbal, deşi fotbalul e singura ramură care are propriul sistem de licenţiere, de specializare a antrenorilor care lucrează în fotbal. Ne dorim să avem antrenori bine educaţi, care să contribuie la modul în care îi formăm mai bine pe jucători. În ceea ce priveşte licenţa Pro, astăzi în România sunt 204 posesori ai acestei licenţe. Şi în vara acestui an demarează un nou curs de licenţă Pro împreună cu UEFA".



Antrenorii care doresc să obţină licenţa Pro pot parcurge cursurile în oricare altă ţară semnatară a convenţiei UEFA, documentul urmând a fi valabil şi în România.



"Sunt 54 de ţări semnatare ale acestei convenţii UEFA. Şi toate diplomele eliberate de una dintre aceste federaţii obligatoriu trebuie să fie recunoscute şi de către celelalte federaţii, inclusiv Moldova", a mai spus Răzvan Burleanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News