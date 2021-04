Localitatea din Vrancea care bate reședința de județ la capitolul natalitate

Problema natalității în România nu este una nouă, însă o localitate din Vrancea poate pune sub semnul întrebării această dilemă. În Slobozia Bradului s-au născut anul trecut 305 copiii, localitatea având aproximativ 9.000 de locuitori, pe când în Focșani, cu o populație mult mai numeroasă, s-au născut doar 263 de copii. Dacă natalitatea crește, media de vârstă a mamelor scade vertiginos spre 20 de ani.

„Eu am 35 de ani și cinci copii. Aşa este aici la noi, în Slobozia Bradului, foarte mulţi copii”, spunea un bărbat pentru Digi24.

Marea majoritate a locuitorilor din Slobozia Bradului sunt romi convertiți la un cult diferit de religia ortodoxă, iar regulile comunității interzic cu desăvârșire orice metodă contraceptivă.

Obicei păstrat din generație în generație

„Suntem pocăiţi. Şi eu sunt pocăit penticostal. Şi alţii au câte 9, 10, chiar 12 copii. Eu am 7 copii, dintre care am şase însuraţi şi măritate. Am 4 fete şi 3 băieţi. Am 20 de nepoţi la 3 fete şi la 3 băieţi”, relata un localnic.

„Am nepoţi... Am de la un băiat 4, de la alt băiat încă 4, de la o fată 3, de la altă noră 3, de la altă fată încă 3... 17, mulţumim lui Dumnezeu!”, mai spunea o femeie.

Satul ar trebui privit mai mult ca o resursă decât ca o problemă, spune sociologul Gelu Duminică. Acesta consideră că statul ar trebui să investească în acea resursă umană prin educație de calitate, infrastructură și facilități asemenea celor din mediul urban, astfel încât actualii copii să devină pe viitor cetățeni activi. În localitate, numărul copiilor născuți anual crește cu 10%.