Ligia Deca, noul ministru al Educației. Klaus Iohannis: ”România Educată” va merge mai departe cu noi energii

”Doamnă ministru, vă doresc mult succes și vă felicit pentru această poziție de ministru în Guvernul Ciucă.

Onorați musafiri,

Doamnă președinte, domnule președinte,

Domnule Premier, domnule vicepremier,

Stimate colege și colegi,

Ne dăm seama cu toții că, dacă vorbim despre educație, despre învățământ, suntem într-un moment foarte important. Sunt încredințat că proiectul „România Educată” nu doar că va merge mai departe, ci va merge mai departe cu noi energii și cred, sper, cu noi susțineri atât din spațiul politic, cât și din spațiul învățământului și din spațiul public la modul general.

Este realmente un proiect de țară, este un proiect de țară de care România are foarte multă nevoie. O națiune fără un sistem de educație performant are puține șanse în lumea de astăzi care devine din ce în ce mai complicată.

Și, doamnă ministru, nu doar dumneavoastră aveți nevoie de încurajări, de ajutor și de oameni buni, profesioniști cu care să lucrați, ci întregul guvern, fiindcă pachetul de legi va trebui să ajungă cât se poate de repede în guvern. Guvernul, care prin vocea Prim-ministrului Nicolae Ciucă, a declarat de la început că va prelua această sarcină și va lucra la acest pachet în așa fel încât să fie prezentat Parlamentului un pachet coerent, modern, închegat, care realmente pune bazele unui sistem de educație pentru secolul XXI în România.

Vă mulțumesc tuturor! Vă doresc mult succes!” a declarat președintele Klaus Iohannis la depunerea jurământului de către Ligia Deca, la Palatul Cotroceni.

”Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 3 octombrie 2022, următoarele decrete:

• Decret prin care se eliberează doamna Ligia Deca din funcția de consilier prezidențial;

• Decret prin care se numește în funcția de membru al Guvernului doamna Ligia Deca, ministrul educației” a anunțat Administrația Prezidențială.

Cine este Ligia Deca

Ligia Deca, în calitate de consilier prezidențial în Departamentul de Educație și Cercetare de la Palatul Cotroceni, a fost cea care a coordonat majoritatea dezbaterilor pentru proiectul ”România educată”. Iată cum este descrisă pe site-ul Administrației Prezidențiale:

”Ligia Deca (n. 1982) este doctor în științe politice, titlu acordat în 2016 de către Universitatea din Luxemburg și absolventă a unui program postdoctoral la New Europe College. În perioada 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna, gestionând procesul de organizare a Conferinței miniștrilor educației din statele membre ale European Higher Education Area (aprilie 2012).

În perioada 2012-2015, a fost expert în domeniul politicilor publice în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și cadru didactic asociat la Universitatea de Vest Timișoara (2014-2015) și SNSPA (2019-2021).

Autoare și coautoare a numeroase articole și studii publicate în reviste de prestigiu din domeniul politicilor educaționale, cu o activitate științifică ce a vizat subiecte variate, de la internaționalizarea educației superioare la practicile educaționale de adaptare la contextul pandemiei COVID-19, Ligia Deca a colaborat, în calitate de expert, cu EQAR, DAAD, Consiliul Europei, Comisia Europeană etc. În 2014, a fost invitată să facă parte din Grupul de Experți „Știința în educație” înființat la inițiativa Comisiei Europene. În perioada 2017-2020, a fost membru al Boardului Executiv al Comisiei Fulbright în România.

Ligia Deca a fost numită Consilier de Stat la data de 29 iunie 2015, iar la data de 23 decembrie 2019, a fost numită în funcția de Consilier Prezidențial”.

Ligia Deca, alături de Klaus Iohannis în SUA

Ligia Deca a fost alături de președintele Klaus Iohannis, în SUA, de unde a transmis, pe Facebook:

”Eforturile din ultimele şase luni, în care România a coprezidat Action Track 3 în cadrul Summit-ului pentru Transformarea Educației pe tema "Teachers, teaching and the teaching profession", au produs primele rezultate concrete. Secretarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pentru Cariera Didatică (...). Astfel, profesorii vor avea o voce mai puternică la cel mai înalt nivel, profesia didactică fiind valorizată în context ONU. Transformarea educației nu se poate face fără a investi în profesori!Mulțumesc partenerilor noștri în tot acest demers: Nigeria, ILO, UNESCO, Teachers Task Force şi Education International. Vom continua să lucrăm împreună pentru a operaționaliza noul mecanism şi pentru a pregăti Summitul ONU al Viitorului din 2024. Am fost onorată să fiu implicată în acest proiect, care a fost inițiat şi susținut politic de către Preşedintele României, Klaus Iohannis, la cel mai înalt nivel în cadrul ONU!”.

Ce spune Sorin Cîmpeanu despre Ligia Deca

Fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu a afirmat, luni, că Ligia Deca este singura persoană, în afara grupului pe care l-a condus la minister, care cunoaşte Legile Educaţiei şi poate duce mai departe reformele din domeniu.

"Ligia Deca este cea care a gestionat proiectul 'România educată' în procesul de consultare la nivel de viziune. Ligia Deca este cea care cunoaşte tot parcursul construcţiei legilor Educaţiei, este singura persoană din afara grupului din Ministerul Educaţiei pe care l-am condus şi care a scris legile Educaţiei care cunoaşte în profunzime toate aceste aspecte cuprinse în cele două legi ale Educaţiei", a afirmat Sorin Cîmpeanu, înaintea şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

