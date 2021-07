Lia Bugnar l-ar vota chiar și pe Dragnea, dacă ar rezolva următoarea situație în București

Regizoarea a spus că Bucureștiul este plin de pisoi nou-născuți. În acest context, Lia Bugnar a zis că ar vota pe oricine ar promite că sterilizează pisicile de pe străzi.

”Colcaie Bucurestiul de pisoi nou nascuti. Ii vezi peste tot, minusculi, vulnerabili, superbi, prapaditi, multi dintre ei victime sigure ale sobolanilor care colcaie in egala masura in orasul nostru fetid. As vota pe oricine ar promite ca sterilizeaza pisicile vagaboande de pe strazi, pe oricine, indiferent de culoare politica, de nume, de cazier. Da, chiar si pe Dragnea, daca ar exista varianta.

Fb-ul geme de poze cu manunchiuri de pisoi, oamenii de treaba vor sa faca bine, dar au deja propriile pisici, acum incearca sa-si convinga prietenii ca viata creste-n calitate si haz daca detii pisica in familie. Doar ca, una peste alta, situatia n-are pic de umor, e tragica, iti rupe sufletul. Pisica din fotografie e Nikita, a doua pisica a familiei noastre, pe langa Osho. Nikita avea sub un kil cand am salvat-o si, la 9 luni, avea deja 4 pui. Acum arata asa si e cea mai tacanita si haioasa pisica, iar loialitatea ei e comparabila cu a catelului Iago. Stie ca a fost salvata, stie sa se bucure de asta. Nu stiu ce se poate face, nu stiu ce-ar trebui noi sa facem, chiar nu stiu. La Green Hours se aciuase acum vreo 3 ani pisoiul Jazz. Devenise pisoiul locului, statea pe scena, sub scena, pe canapele, pe mese uneori.

Puteai sa-l faci ghemotoc, sa-l intinzi ca pe o guma, sa-l smotocesti, sa ti-l pui sal, sa-l iubesti. Era mascota locului, umbla relaxat printre spectatori si se cuibarea pe la cate-un spectator in brate. La un spectacol "Fata din Curcubeu", Jazz a ales sa stea intins pe o masa din fata de tot, intr-o diagonala perfecta si nu s-a clintit deloc, nici dupa ce a inceput spectacolul. Oamenii de la masa isi tineau paharele pe langa Jazz, fara sa se deranjeze unii pe altii. Spre finalul piesei, Ilona are un monolog despre o pisicuta vagaboanta pe care ea, fata homlesa, o hraneste in fiecare zi din putinul ei. Si monologul incepe cu Ilona care cauta pisica prin Green, fara s-o gaseasca. Pis, pis! Spectatorii i l-au aratat pe Jazz, tolanit pe masa. Ilona l-a luat in brate si, impreuna cu Jazz, a jucat tot monologul.

A fost un moment de gratie, toata lumea se uita electrizata cum Jazz isi juca impecabil rolul de pisica. In pandemie Green Hours s-a inchis si Jazz a devenit a treia pisica de-acasa de la Voicu. In seara asta Ilona o sa joace "Fata din Curcubeu" la Green Hours, online, in transmisiune live. Fara Jazz, fara spectatori, doar cu voi acasa, uitandu-va la ea. In caz ca va veti uita. In caz ca nu va veti uita, doar cu echipa de filmare si cu mine, ceea ce oricum va fi frumos, ca ne era dor de spectacolul asta. Va asteptam deseara de pe oriunde veti fi fiind in lumea asta si, vorba raposatului cantaunor Mihai Costantinescu "Iubiti si pisicile vagaboande/ sunt mai cinstite si uneori mai loarde."

P.S. Fotografie de Catalina Flaminzeanu.

P'.S'. Drumul spre bilete pentru deseara la 19,45 in comentarii. Daca vreti sa luati, acum e momentul”, a scris Lia Bugnar pe Facebook.