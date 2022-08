Legea avertizorului de integritate. Renate Weber explică paradoxul cu USR și CCR: S-au dus la arbitru și au pierdut

Curtea Constituţională a României a respins, în iulie, cu unanimitate, sesizarea USR în legătură cu Legea privind protecţia avertizorului în interes public. Renate Weber a comentat decizia CCR prin prisma analizei făcută inițial de Avocatul Poporului:

„A fost, de curând, destul de multă gălăgie, în presă, cu Legea avertizorului de integritate. Noi am considerat că sunt niște opțiuni politice acolo, cu care nici eu nu sunt de acord, dar nu sunt motive de neconstituționalitate. Nu am sesizat CCR. Au pus tunurile pe noi, că de ce nu am făcut-o.

A sesizat, însă, un partid politic, USR-ul, care a reușit să strângă suficiente semnături ca să meargă. Curtea Constituțională a respins cu unanimitate.

Mă tem că analiza pe care am făcut-o noi era analiza justă, corectă, în vremea ce, iată, un partid politic, nemulțumit de ce se întâmplă în Parlament, se duce la un arbitru și pierde la acel arbitru“, a spus la DC News, Renate Weber.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cazul Oprescu. Renate Weber: Condițiile sunt proaste, iar când mai ai și 2-3 în același pat, gândiți-vă ce situație avem

Legea avertizorului de integritate, constituțională. CCR a respins sesizarea USR

USR a sesizat CCR cu privire la această lege pe motiv că 'forma impusă de coaliţia PSD-PNL-UDMR slăbeşte considerabil protecţia persoanelor ce vor să dezvăluie neregulile din instituţiile publice şi ridică obstacole considerabile în obţinerea fondurilor din PNRR'.

În sesizare sunt invocate patru argumente de neconstituţionalitate, printre care încălcarea obligaţiilor asumate în momentul aderării la Uniunea Europeană şi lipsa de claritate şi predictibilitate a unor prevederi. USR consideră că actul normativ contravine Directivei UE pe care avea scopul de a o transpune - Directiva 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Pensiile speciale și schimbarea Constituției! Renate Weber: De fapt, e nevoie doar de o bază de calcul / video

Directiva interzice ca prin transpunerea sa în legislaţia internă să se diminueze nivelul de protecţie acordat deja unui avertizor. Conform USR, legea PSD-PNL-UDMR 'exact asta face' - scade protecţia oferită persoanelor care vor să sesizeze nereguli

Potrivit USR, şi Consiliul Legislativ a formulat observaţii şi recomandări în ceea ce priveşte lipsa de claritate, precizie şi predictibilitate a legii care 'au fost ignorate' de partidele aflate la putere. Legea nu prevede concret, explicit, clar şi previzibil la art. 1 alin. (4) ce dezvăluiri ale încălcărilor de norme nu intră sub incidenţa legii avertizorilor, indică USR.

'În raport de prevederile art. 346 din TFUE, la care fac trimitere generic prevederile art. 1 alin. (4), rezultă că nu pot face obiectul avertizărilor în interes public încălcări ale normelor în materie de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii naţionale, care sunt considerate de stat ca fiind esenţiale pentru securitatea naţională şi, în mod special, care privesc armament, muniţie şi material de război. Neconstituţionalitatea textului derivă din faptul că este imposibil astfel pentru un avertizor să cunoască care sunt interesele pe care statul le consideră, la un moment dat, esenţiale pentru securitatea naţională sau cele privind dotarea de război. Un astfel de exemplu îl constituie achiziţionarea de fier vechi pe post de tehnică militară. Având în faţă textul de lege votat, este imposibil de stabilit dacă se încadrează sau nu, la un moment dat, în noţiunea de chestiune esenţială pentru securitatea naţională, care nu va putea fi dezvăluită de un avertizor', argumentează USR în sesizarea depusă la CCR. De asemenea, USR invocă încălcarea prevederilor art. 15 din Constituţie referitoare la teoria 'dreptului câştigat', susţinând că este diminuată protecţia oferită avertizorilor de integritate sub nivelul actual conferit de Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Udrea se luptă, după gratii, pentru a-și putea vedea copilul. Weber: Nu mi se mare normal. Îi scriem ministrului Justiției, rugându-l să modifice legea executării pedepselor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News