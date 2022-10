Lecţia de recunoştinţă. Pastor Iosua Faur: Dacă mâine dimineaţă eşti binecuvântat să te trezeşti, mulţumeşte Domnului! Asta nu ţine neapărat de o inimă credincioasă

Duminica aceasta a fost Ziua Recunoştinţei. Sau, ca la noi, românii, Sărbătoarea Mulţumirii. Şi continuă să fie toată săptămâna o săptămână a smereniei în faţa Bunătăţii lui Dumnezeu şi a celor din jur. Să-ncepem, aşadar, săptămâna cu gând bun şi cu gratitudine pentru tot ceea ce ne stă în faţă pentru următoarele zile. Să nu lăsăm ca doar o singură duminică în an să ne fie prilej de aducere aminte pentru darurile şi binecuvântările de Sus, ci să învăţăm să dăm clipei din orice altă zi această putere. Să proslăvim Bucuria din viaţa noastră nu doar într-un weekend de toamnă, ci în fiecare dimineaţă, să ştim să mulţumim pentru oricât şi cu orice ocazie.

Să fim mulţumiţi cu ce avem! Să dăm slavă Marelui Arhitect pentru familie, pentru prieteni, pentru uşa în care băgăm cheia la plecare şi la venire, pentru ce punem zilnic pe masă, pentru încălţările din picioare, pentru locul de muncă, aşa cum o fi el, atâta vreme cât nu ne-aduce suferinţă şi ne ajută să fim la zi cu toate.

Să spui "Mulţumesc!" ţine de educaţia de-acasă

Pastorul Iosua Faur, liderul Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Brăila, spune că a fi recunoscător nu ţine doar de Biblie (care oricum abundă în chemări la mulţumire), ci şi de o altă carte de căpătâi pe care ar trebui să o deschidem cu toţii, măcar o dată în viaţă: Codul Bunelor Maniere. “Fără să fi citit Biblia, fără să fi avut vreodată o pregătire religioasă, mama şi tata te-au învăţat, de când erai mic, că dacă cineva îţi dă un lucru frumos sau face un gest deosebit faţă de tine - cel puţin ce poţi să faci? Să mulţumeşti! Măcar atât: să spui “Mulţumesc!” Ei bine, dacă Dumnezeu a fost bun cu tine, poţi să spui şi tu măcar atât: Doamne, îţi mulţumesc! Cum spuneam, nu ţine neapărat de o inimă credincioasă, ci ţine, în primul rând, de bunele maniere. Ideal ar fi să învăţăm să-i mulţumim Domnului înainte ca El deja să ne răspundă la rugăciuni. E ca atunci când facem o cerere către cineva important şi la sfârşit scriem “Mulţumesc anticipat”. Filipeni 4:6 spune – Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni, cu mulţumire. Asta înseamnă că mulţumirea trebuie să fie atitudinea în care scalzi fiecare rugăciune a ta. Una din cele mai mari jigniri pe care poţi să o aduci unei persoane e s-o numeşti nerecunoscătoare. Doare!

Mulţumirea face diferenţa între un credincios şi un necredincios. De ce spun lucrul acesta? Romani 1:21 ne explică de ce mânia lui Dumnezeu se descoperă din Cer împotriva oricărei necinstiri a Lui şi oricărei nelegiuiri a oamenilor: “fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu şi nici nu I-au mulţumit.” De ce? Pentru că, vezi… adânc în inima noastră ştim cu toţii de unde ne vine ajutorul. Nu i-aţi auzit şi pe mai marii atei, când sunt în mijlocul problemelor, fără să-şi dea seama – numai vezi că scapă un “Doamne ajută!” De ce spui asta dacă nu crezi că există? Dar, în inima noastră, aşa-i aşezat de Dumnezeu prin creaţie, să ştim de unde ne vine ajutorul, să sperăm în ceva care trece dincolo de noi” explică liderul BBST Brăila.

Pastorul Faur mai spune că atitudinea de mulţumire e întotdeauna, sau ar trebui să fie, mână-n mână cu prezenţa Duhului Sfânt şi că nimeni, doar cu putere de la sine şi lipsit de duh, nu poate fi mulţumitor cu adevărat: “Când ştii că eşti plin de Duhul Sfânt? Când eşti mulţumitor. Arătaţi-mi o persoană care întotdeauna se plânge de toate lucrurile şi eu vă arăt o persoană care nu este plină de duh. Arătaţi-mi o persoană care întotdeauna stă la rând la Ghişeul Vieţii ca să se plângă de tot ce i se întâmplă şi eu vă arăt o persoană care nu-l are pe Duhul Sfânt. Arătaţi-mi o persoană care pentru tot ce i se întâmplă-n viaţă, pentru orice situaţie se vaită şi eu vă spun că acela nu e plin de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii plini de Duhul Sfânt sunt oamenii mulţumitori. Ai nevoie de Duhul Sfânt ca să poţi să fii mulţumitor. De ce? Pentru că suntem păcătoşi şi tindem, prin natura noastră, să fim negativişti. Mai ales noi, românii, avem în noi ceva că şi pe cel mai senin cer tot găsim un nor! M-am întâlnit de curând cu cineva şi am aflat, din altă parte, că a fost foarte binecuvântat în acea săptămână. Am vrut să mă bucur cu el şi l-am întrebat – Şi? Cum ţi-a fost săptămâna? Ştiţi cum a început? “Pff, se putea şi mai bine… E greu!”

Când trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu şi pentru ce?

Răspunsul este - “întotdeauna”. E clar tot ca în Efeseni 5:20 - Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aşadar… totdeauna. Nu doar în zilele bune! Nu doar în situaţiile favorabile. Nu doar la Sărbătoarea Mulţumirii. “Dragilor, mulţumiţi Domnului totdeauna, la bine şi la rău! Mulţumiţi neîncetat! Când e ploaie şi când e soare, când eşti sănătos şi când eşti bolnav. Pentru că uite care-i miza: dacă Îi mulţumeşti lui Dumnezeu doar când lucrurile sunt bune, tu, de fapt, transmiţi altora care se uită la viaţa ta că Dumnezeu este bun doar când lucrurile sunt bune, că de aceea îi mulţumeşti doar atunci. Dar adevărul este că indiferent dacă ne merge bine sau dacă ne merge rău, Dumnezeu este bun.

Iov, după ce a pierdut totul, a căzut la pământ şi s-a închinat Domnului. S-au adunat în jurul lui oameni să-l întrebe cum se simte, ce e cu el, iar Iov le-a răspuns (Iov 1:21): Gol am ieşit din pântecele mamei mele. Adică… sunt dărâmat, dar nu-s fără nădejde. Nu pot fi prea dărâmat pentru că atunci când m-am născut n-aveam nici bani, nici servitori, nici animale, nici avere… nimic. Am venit gol şi indiferent de cât strâng şi de cât fac, cum mă duc de pe acest pământ? “Şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului!”

Oh, e tare uşor să-I mulţumim Domnului când dă! Dar cum putem să-L binecuvântăm atunci când Domnul a luat? O poţi face! Pentru că El, înainte de-a lua, întotdeauna dă! Şi întotdeauna dă mai mult decât ia. Şi-atunci când îţi ia, îţi lasă suficient. Mulţumeşte-I mereu! Fiecare zi este Ziua Mulţumirii, nu doar 23 octombrie! Dacă mâine dimineaţă eşti binecuvântat să te trezeşti, mulţumeşte Domnului! Şi chiar dacă a fost cea mai grea zi din viaţa ta, dacă apuci să te întinzi şi să te odihneşti este tot bunătatea Domnului“ a subliniat tânărul păstor.

Pastorul Iosua Faur s-a născut în Turda, judeţul Cluj. De peste şapte ani slujeşte ca pastor în Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” din Brăila după ce, în trecut, a fost capelan într-o renumită clinică privată care îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Dr. Cameron Nelson, preşedintele Centrului de sănătate Cooper din Dallas. Doctor în teologie pastorală, participă, ori de câte ori este solicitat, ca predicator la diferite conferinţe, seminarii sau alte evenimente în ţară şi are numeroase apariţii în presa naţională şi internaţională. Este căsătorit şi are trei copii.

