Laura Nureldin, cel mai tare truc pentru a spăla vasele de care s-a lipit mâncare: Mă lasă nervii cu "economiseşte apa"...

"Băi, trăi-v-ar, mă lasă nervii capului cu "economisește apa, spală vasele cu mașina X/Y/Z și nu le mai clăti înainte", spusă ilustrată cu o tavă de Jena morfolită de mâncare arsă.

1. Există vase de gătit în care nu se lipsește NIMIC.2.

Dacă totuși se lipește mâncarea, vă vinde sora voastră un pont: puneți în tava/cratița/tigaia aia niște detergent lichid pentru vase, sare și PUȚINĂ apă caldă. Lăsați să se înmoaie ca lumea, aruncați ce s-a adunat înăuntru, după care o să puteți spăla vasul ăla ca și cum ați spăla o ceașcă de ceai", a scris Laura Nureldin pe Facebook.

Laura Nureldin recomandă ”circulația hainelor în natură”, pentru salvarea planetei și a bugetului personal

Laura Nureldin, jurnalist Antena 1, vine cu o soluție utilă atât pentru bugetul personal, cât și pentru salvarea planetei: hainele reciclate. În comentariile la postarea vedetei pe Facebook, o prietenă numește soluția ”circuitul hainelor în natură”.

Este vorba, evident, despre hainele second-hand, sau ”sehaș”. Laura Nureldin refuză hainele făcute din material plastic reciclat (deși materialul numit fleece este la modă și folosește milioane de ambalaje tip PET-n.red.), dar caută ”comori în magazinele mai puțin fancy”.

Am umblat prin tot felul de magazine de malluț

”Auziți, că tot suferim acum de salvarea planetei - ceea ce ar fi o idee minunată, dacă ar fi pusă în practică într-un mod coerent - vreau să zic ceva legat de haine. Am umblat prin tot felul de magazine d-astea de malluț, căutând diverse (am slăbit, mi s-a mai schimbat conformația, trebuie să-mi împrospătez garderoba). Și am dat peste nenumărate produse, de la lenjerie până la jachete din „materiale reciclate”. Bravo, zece! N-am nicio probemă să port ceva făcut dintr-un material reciclat, atâta timp cât acel ceva nu a fost, la un moment dat, o sticlă de plastic. Port bumbac/mătase/in reciclat fără să tresar. Dar pe bune, voi ați purta bluze/rochii/pantaloni făcuți din PET-uri? Că eu nu. Așa că am găsit o alternativă minunată, accesibilă oricui și la care mulți strâmbă din nas (nu știu de ce, că prin țările vestice și megastarurile fac shopping acolo): magazinele second-hand”, a postat Laura Nureldin pe Facebook.

Un palton de 2000 de euro, luat cu 25

”Sigur, dacă sunt pe Calea Victoriei sau pe Magheru, ele se cheamă „vintage” și produsele costă cât un rinichi. Dacă sunt prin locuri mai puțin fancy, se cheamă „sehaș” și costă mai nimic. Am găsit în astfel de magazine haine care:- nu „umblă singure pe stradă”, vorba mătușă-mii, că nu le poartă toată lumea ca pe uniformă- unele sunt noi-nouțe, cu eticheta pe ele- arată senzațional- câteva sunt „de brand” (dacă vă pasionează așa ceva)- au niște prețuri de-ți vine să râzi. Mai intrați și în magazine d-astea, oameni buni. O să găsiți acolo adevărate comori pe care o să cheltuiți o nimica toată. Se iau, se bagă la mașina de spălat, se usucă și se poartă. Și lumea o să vă întrebe „Mamă, ce mișto e asta! De unde ți-ai luat-o, că eu n-am văzut?”

Bonus: salvați și planeta. Rochiță cu rochiță, maieuț cu maieuț”, a încheiat Laura Nureldin.

