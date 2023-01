Lasagna cu ingrediente care cresc imunitatea copiilor. Rețeta Laurei Cosoi

Laura Cosoi are o rețetă delicioasă de lasagna pentru copii, cu ingrediente ce pot crește imunitatea celor mici.

Laura Cosoi spune că nu numai citircele și mierea sunt benefice pentru creșterea imunității, ci și anumite lactate precum iaurtul, chefirul, dar și brânzică de vaci.

Lasagna cu ingrediente care cresc imunitatea copiilor

Ingrediente:

- 1 pungă spanac congelat

- 1 legătură ceapă verde

- 250 g brânză de vaci

- 1 iaurt grecesc

- 2 linguri ulei măsline

- 2 linguri parmezan

- 6 - 8 clătite

- 4 ouă

Cum se prepară

Se pun într-o tigaie încinsă ceapa verde tocată mărunt și spanacul și lasă să se înăbușe. Când sunt gata, se ia tigaia de pe foc și se lasă la răcit. Se amestecă brânza de vaci cu cele trei ouă, cu spanacul, ceapa, ½ de cutie de iaurt și o lingură de parmezan. Apoi, se unge o formă termorezistentă cu unt și se pune un strat de clătite, unul de compoziție de spanac și brânză, ultimul strat fiind din clătite, scrie baby.unica.ro. Se bate bine un ou cu iaurtul rămas și restul de parmezan și se toarnă deasupra. Tava se dă la cuptorul preîncălzit, la 180 de grade Celsius, pentru aproximativ jumătate de ora, până se rumenește.

Cum îți întărești sistemul imunitar. Ce trebuie să consumi



Usturoi crud (dacă suferi de gastrită sau reflux gastroesofagian şi nu poţi consuma usturoi, înlocuieşte-l cu extractul de usturoi);

Citrice – în special kiwi, lămâie şi portocala;Legume crude – în special broccoli, pătrunjel, conopida;

Proteine de calitate – ouă, seminţe de dovleac, carne de pui;

Alimente precum: iaurt, turmeric, ceai verde.

Şi suplimentele alimentare pot fi folosite pentru susţinerea sistemului imunitar, însă e indicat să fie luate la recomandarea medicului, potrivit doc.ro. Printre suplimentele eficiente în fortificarea sistemului imunitar se află cele pe bază de vitamina C, de ghimbir, spirulină, echinacea, suplimentele pe bază de fier, seleniu sau vitamina A.

Vitaminele care țin departe răcelile, gripele şi virozele

Mihaela Bilic recomandă întărirea sistemului imunitar pentru a ne proteja în sezonul rece, scrie romaniatv.net. O metodă bună și ieftină sunt vitaminele, susține specialistul.

"Sunt două tipuri de vitamine, unele care se dizolvă în grăsime (liposolubile): A, D și E. Sunt cele cu care corpul poate face depozite. Deci organismul are grijă de partea aceasta, deci nu trebuie să luăm suplimente prea multe pentru că există riscul de acumulare prea mare şi atunci mai rău stricăm decât beneficiem de prezenţa lor. Ele sunt antioxidante. Celelalte vitamine sunt hidrosolubile, se dizolvă în apă: grupul de vitamine B și vitamina C. B-urile se găsesc în toate alimentele, B-12 se găsesc doar în produsele de origine animală. Nu avem voie să fim vegetarieni, mai ales când e vorba de copii. În schimb, vitamina C se elimină rapid, în fructe și legume, la 48 de h după cules scade la jumătate. Așa că nu ar fi rău în această perioadă să luăm un strop de supliment pentru imunitate, asta înseamnă cam 1 gram pe zi măcar o lună", a declarat Mihaela Bilic.

