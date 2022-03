La un an de la incidentul Ever Given, o altă navă a companiei Evergreen a rămas blocată, de această dată în largul coastei de est a Statelor Unite. Vasul de 334 de metri a eşuat în golful Cheasepeake, în largul oraşului Baltimore.



Nava se îndrepta spre statul Virginia, pornind apoi către New York şi Canalul Panama. Garda de coastă americană a declarat că nu este blocat canalul de navigaţie, dar recomandă totuşi vaselor din preajmă să circule pe un singur sens şi cu viteză redusă.

În prezent, se desfăşoară o amplă operaţiune de deblocare a navei. Ea are nevoie de un nivel al apei de cel puțin 13 metri pentru a se mișca, dar s-a blocat într-o zonă unde adâncimea este de puţin peste 7 metri şi jumătate.

Potrivit primelor informaţii, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. În luna martie a anului trecut, un vas al companiei Evergreen a blocat timp de şase zile canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate rute comerciale din lume. Incidentul a provocat un adevărat haos în comerţul global, scrie Publika.

Cum arată iahturile imense ale oligarhilor ruși care au fost confiscate. "Se face un pic de dreptate"

De la invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile internaționale au impus sancțiuni dure atât la nivelul oficialilor ruși, cât și al entităților private considerate drept apropiați ai puterii de la Kremlin. Mai jos am făcut o listă cu cele mai mari iahturi ale lumii deținute de miliardarii ruși. Unele au fost deja confiscate de autorități.

Ministerul Finanțelor din Franța a anunțat că țara a confiscat iahtul care i-ar aparține șefului Rosneft, Igor Sechin, în portul mediteraneean La Ciotat, transmitea The Guardian în 3 martie 2022.

Potrivit aceleași surse, iahtul de 156 de metri al oligarhului rus Alișer Usmanov, în valoare de 600 milioane dolari americani, a fost prins de sancțiuni într-un șantier naval din Hamburg, Germania. Imensa navă se afla acolo din octombrie 2021 pentru reparații.

Forbes transmitea în 8 martie 2022 că întregul echipaj al iahtului Dilbar a fost concediat. „Implicațiile sancțiunilor au rezultat în mai multe companii care susțin echipajele navigatoare și care nu-și pot continua afacerile în mod normal”, se arată într-un email intern care justifică concedierile (vezi imaginile AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News