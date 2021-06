Prințul Charles, suspect în cazul morții Prințesei Diana, interogat de Poliție. Biletul tulburător lăsat de Lady Di, dezvăluit ACUM

Prințul William și Kate Middleton au împlinit anul acesta 10 ani de căsnicie și deși Ducesa de Cambridge este extrem de iubită de întreaga familie regală și apreciată de o lume întreagă, lucrurile au stat cu totul diferit la început.

Spre exemplu, Regina Elisabeta nu a plăcut-o deloc, iar dezvăluirile au fost făcute de expertul Katie Nicholl.

Aceasta susține că Majestatea Sa își dorea ca iubita lui William să aibă o identitate înainte de a deveni membru regal.

"În mod privat, avea mari îngrijorări şi credea că Kate trebuie să aibă un loc de muncă şi o identitate în sine înainte de a fi anunţată o logodnă", a menționat Katie Nicholl în cartea sa, "The Making of a Royal Romance".

Nicholl a adăugat că soția Prințului William este considerată ca lipiciul care ţine familia unită, mai ales de când între prinţul Harry şi prinţul William există tensiuni serioase.

"Cred că Kate este lipiciul. În acelaşi mod în care ducele de Edinburgh a fost întotdeauna cel care ajuta la rezolvarea problemelor familiale. El a fost patriarhul familiei. O văd pe Kate păşind în acelaşi rol", a spus expertul regal.

Kate Middleton a depășit așteptările membrilor Familiei Regale

Phil Dampier, care scrie săptămânal o rubrică pentru The Royal Observer, susţine afirmaţiile lui Nicholl cu privire la gândurile Reginei și atitudinea ei de atunci față de Kate Middleton. Potrivit lui, Regina Elisabeta avea convingerea că sensibila Kate nu are hobby-uri sau interese.

"Kate a fost prietena lui William timp de opt sau nouă ani înainte ca ei să se logodească şi să se căsătorească. A existat o fază în care părea că nu îşi dă prea mult interesul, într-adevăr. Regina a remarcat odată că Kate nu face prea multe", a declarat Dampier.

Cu toate acestea, cu timpul, îngrijorările Reginei au dispărut, dat fiind faptul că Ducesa este văzută și implicată întotdeauna la angajamentele regale.

Mai mult, potrivit gazdelor emisiunii 60 de minute din Australia, Kate Middleton a ajuns să depășească așteptările tuturor celor din Familia Regală.

"Kate a ajuns atât de departe în famila regală încât după mulţi cred că este cel mai mare atu al lor", a spus Tom Steinfort.

Kate Middleton, rol secret la Casa Regală. Ce au pus-o să facă și ce studii are

Dincolo de rolul de soție, mamă și viitoare Regină după ajungerea la tron a Prințului William, ducesa de Cambridge are și un alt rol important în Familia Regală.

Kate Middleton este pasionată de fotografie și se bucură din plin de hobby-ul ei, de aceea, Palatul Kensington împărtășește adesea imagini pentru a marca evenimentele importante din cadrul Familiei Regale Britanice cum ar fi zilele de naștere. De cele mai multe ori fotografiile sunt făcute chiar de Ducesă, mai ales când vine vorba despre capturile cu Prinții George, Louis și Prințesa Charlotte.

Dar se pare că Ducesa Kate este, de multe ori, fotograful desemnat al familiei regale mai largi.

Ce studii are Kate Middleton

Kate Middleton a urmat cursurile Universității St Andrew's, studiind Istoria Artei, cursuri pe care le-a frecventat și Prințul William.

Kate a urmat și un alt curs. În timpul unei vizite la UCL, Ducesa a dezvăluit: "Am început să învăț Psihologie la St Andrew's, în același timp cu Istoria Artelor. A fost cam mult, dar cu adevărat interesant".

Kate Middleton, "Regina perfectă". Gesturi și semnificații care au uimit: Stânca de care va depinde monarhia

Kate Middeleton, soția Prințului William, a făcut furori la înmormântarea Prințului Philip. Ducesa de Cambridge a părut foarte afectată de moartea bunicului soțului ei, iar gesturile pe care aceasta le-a făcut și ținuta pe care a ales să o poarte a înduioșat întreaga lume.

Kate Middleton, gest tandru pentru socrul său, Prințul Charles

La finalul ceremoniei, Kate Middleton a împărtășit un moment emoționant cu Prințul Charles, profund afectat de moartea tatălui său, în ciuda faptului că cei doi nu au avut niciodată o relație apropiată.

Astfel, Ducesa de Cambridge a fost surprinsă în momentul în care l-a pupat pe obraz pe Prințul de Wales, în momentul în care au părăsit Capela St. George.

Kate Middleton, "pacificatoarea" dintre Harry și William

Un alt gest ce a ridicat mari semne de întrebare a fost cel în care Kate și William, cei doi duci de Cambrigde, s-au apropiat de Prințul Harry și au discutat. Momentul dintre cei doi a fost primul după plecarea lui Harry din Familia Regală și după interviul controversat pe care l-a acordat alături de Meghan pentru Oprah Winfrey.

A fost pentru prima dată în ultimul an când cei doi frați au fost fotografiați împreună.

Mai mult, potrivit mai multor zvonuri, apropierea dintre William și Harry s-ar datora lui Kate Middleton, considerată acum "pacificatoarea".

"Se spune că atunci când vine ora, vine omul. Dar în cazul Familiei Regale, este o femeie. Slavă Domnului pentru Kate - ea este stânca de care va depinde monarhia. Sâmbătă s-a comportat absolut impecabil. Regina Mamă era ca o celebritate, calitate pe care Kate o are din abundență. Dar, spre deosebire de regina mamă, ducesa are capacitatea, la fel ca și prințesa Diana, de a se apropia de oameni din toate categoriile vieții. Va fi regina consoartă perfectă pentru William când va deveni rege", a spus Brian Hoey, biograful Prințului William, scrie The Sun.