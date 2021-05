Kate Middleton, "jignită și dezamăgită" de Meghan Markle. Katie Nicholl: Povestea asta este foarte dură pentru ea

Expertul regal Katie Nicholl a făcut dezvăluiri neașteptate din interiorul Familiei Regale și despre problemele create de interviul pe care Meghan Markle și Prințul Harry i l-au acordat jurnalistei Oprah Winfrey.

Aceasta susține că Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, crede că acuzațiile conform cărora ar fi făcut-o pe Meghan Markle să plângă, acum doi ani, înainte de nunta regală, sunt "umilitoare, jignitoare".

Mai mult, Katie Nicholl a spus că nu a auzit niciodată ca Ducesa de Cambridge să jignească pe cineva pentru că aceasta este "foarte atentă la felul în care îi tratează pe cei din jur".

Kate Middleton, "întristată, jignită și dezamăgită"

"Kate nu a dorit niciodată să se sugereze în presă că ea și Meghan ar fi implicate în vreun conflict, așa că povestea asta este foarte dură pentru ea. Există diverse variante ale acelei întâmplări și pretinde că Prințul Harry și Meghan sunt perfecți conștienți că nu sunt în poziția de a da o replică", a spus expertul regal pentru OK Magazine, citează protv.ro

Katie Nicholl a completat că Ducesa Kate Middleton s-a arătat "întristată, jignită și dezamăgită" de interviul lui Meghan și Harry.

În timpul interviului cu Oprah, Meghan a spus că Ducesa de Cambridge a făcut-o să plângă: "Kate s-a supărat dintr-un anumit motiv, dar apoi și-a asumat incidentul și și-a cerut scuze. Apoi mi-a adus flori".

Kate Middleton, gest necontrolat la o zi după interviului lui Meghan și Harry

Pe 8 martie, la o zi după difuzarea interviului celor doi, Kate Middleton a apărut într-un videoclip ce a marcat Ziua Internațională a Femeii. Fără să răspundă în vreun fel la cele relatate de Meghan, ducesa de Cambridge și-a continuat îndatoririle regale.

De 8 martie, Kate Middleton, în vârstă de 39 de ani, pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, a apărut discutând cu Jasmine Harrison, cea mai tânără femeie care a vâslit singură peste Atlantic. Cu toate că a încercat să ascundă, cât a putut sentimentele în raport cu cele întâmplate, presa britanică spune că ducesa a avut câteva semnale pe această temă.

Semnalele care au dat-o de gol pe Kate Middleton

Expertul în limbajul corpului, Judi James, a analizat apariția ducesei și a explicat că, în timpul interviului, Kate Middleton și-a tot mișcat constant inelul de logodnă.

"Kate Middleton nu este conștientă de reacțiile sale prin limbajul corpului. Acele indicii gestuale și renunțări la sentimentele interioare suprimate sau mascate o trădează. Sunt frustrări acumulate după interviu. Kate folosește ceea ce pare un gest subliminal foarte grăitor care ar părea a fi un ritual de autocontact asociat cu o dorință emoțională de sprijin și confort.

Este destul de obișnuit ca persoanele aflate sub presiune să înceapă să atingă sau să se joace cu verigheta sau altă bijuterie asociată familiei sau celor dragi", a spus Judi James.

"Se spune că atunci când vine ora, vine omul. Dar în cazul Familiei Regale, este o femeie. Slavă Domnului pentru Kate - ea este stânca de care va depinde monarhia. Sâmbătă s-a comportat absolut impecabil. Regina Mamă era ca o celebritate, calitate pe care Kate o are din abundență. Dar, spre deosebire de regina mamă, ducesa are capacitatea, la fel ca și prințesa Diana, de a se apropia de oameni din toate categoriile vieții. Va fi regina consoartă perfectă pentru William când va deveni rege", a spus Brian Hoey, biograful Prințului William, scrie The Sun.