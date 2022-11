Jurnalistul Horia Ivanovici ştie unde s-a rupt totul pentru FCSB: Din momentul ăla s-a ales praful

“Eu am ajuns la următoarea concluzie: echipa s-a dus în cap, am 101 argumente și statistică și psihologică și așa mai departe. S-a ales praful de FCSB din clipa în care liderul vestiarului și cel mai bun jucător, omul care vorbea cu patronul, a plecat. Era lider și pe teren, era singurul cu care Gigi Becali vorbea, vestiarul s-a simțit că nu mai are un baci, un lider. A cântărit enorm plecarea lui Tănase.

Este vorba de ce însemna Tănase pentru colegii care îl vedeau în vestiar. Și ca fotbalist, ca lider, ca om care avea o autoritate chiar și în fața patronului. Să nu uităm, Tănase e singurul om care a criticat lotul, politica de transferuri. Nu doar relație specială, era singurul jucător cu personalitate…

Gigi l-a văzut ca pe unu pe care ‘bine, domne, chiar dacă e jucător, cu ăsta vorbesc. Singurul om care avea curajul să spună ceva, nu mai e. Din momentul ăla s-a ales praful. Acolo nu mai există opoziție la Becali. Nimic! Eu cred că Becali l-a luat în serios de câteva ori“, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Piţurcă îl face praf pe Gigi Becali: Nu ştie nici ce e un sprint

Victor Piţurcă, fost antrenor al echipei naţionale, l-a criticat în termeni duri pe Gigi Becali, finanţatorul FCSB.

"100% patronii sunt de vină pentru că s-a ajuns la situația asta cu datul afară al antrenorilor, la prima adiere de vânt, patronul dă afară antrenorul. Cu Mititelu și Rotaru nu am avut atât de multe discuții, dar cu Becali, ce să spun, eu l-am adus în fotbal”, spune Victor Pițurcă.

"La început Becali se afișa într-un fel, voia să controleze, iar acum toți sunt ascultătoși și-i ascultă comicăriile și inepțiile după meciuri, el crezând că e specialist! Becali n-are nici în clin nici în mânecă cu fotbalul, el nu știe ce e ăla un sprint de 5 m. Becali face rău jucătorilor! Jucătorii nu se vor pregăti niciodată bine, că știu cine face echipa și schimbările. Comportamentul lui Becali a fost preluat și de alți patroni”, a declarat fostul antrenor al echipei naționale, citat de B1.

Liviu Ciobotariu e dorit la FCSB. Condiţia pusă de Gigi Becali

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, este dorit la FCSB, dar Gigi Becali are o condiţie pentru această mutare.

"Eu știu că sunt în discuții de ieri și până azi despre trei antrenori. N-am vorbit cu niciunul, n-am stabilit cu cine, doar s-au făcut niște discuții. Am avut discuții cu apropiații mei, nu cu ei. Nu suntem încă hotărâți, deci încă nu ne-am hotărât că va fi Ciobotariu.

S-a discutat despre Ciobotariu, dar i-am spus persoanei că, dacă vrea să vină Ciobotariu, vreau să aibă binecuvântarea celor de la Voluntari. Nu pot să le iau, pur și simplu, antrenorul. Puteam să-l iau și fără, că nu are clauză.

N-a căzut varianta Ciobotariu, îți spun de ce. N-am vorbit cu el. Dacă mă apuc să vorbesc cu el, îmi zice că sunt nașul lui (n.r. Florin Pandele, primariul Volutnariului). Nu trebuie să fiu față în față cu el ca să îl conving. Încă nu vreau să îl conving, că altfel m-aș fi dus la primărie, să vorbesc cu finul. Nu sunt hotărât.", a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport. VEZI AICI MAI MULTE

