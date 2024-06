Jorge, ruinat. Cum a pierdut 350.000 de euro: "În sufletul meu încă mai simt o mică durere"

"350.000 de euro (n.r. cea mai mare pierdere în afaceri), cam așa. A durut și pot să-ți spun că, în sufletul meu, încă mai simt o mică durere. Încerc să se facă mai mică. M-a durut atunci, în perioada respectivă. A fost în zona de IT, mă rog, niște aparaturi n-au mai fost actuale și cam aia a fost. O gaură care s-a întâmplat acum trei sau patru ani. De aia am trecut pe imobiliare. Mult mai bine, mult mai sigur", a spus Jorge pentru cancan.ro.

"Deoparte nu e bine să pui bani, pentru că se devalorizează rapid. Treaba asta cu pusul banilor la ciorap sau la saltea nu mai funcționează. Banii, dacă îi ții, se duc. În șase ani, nu-i mai ai", a mai spus artistul.

"Soția mea și acum câștigă mai bine decât mine. La un moment dat, aveam frustrări"

Venind vorba de bani, în urmă cu ceva timp, Jorge recunoștea că soția sa câștigă mai bine decât el.

"Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în "Romeo și Julieta", iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile", povestea, în 2022, artistul pentru viva.ro.

"Soția mea, de când am cunoscut-o era și este de succes. Este o femeie prosperă, cu mentalitate focusată, este foarte determinată să își dezvolte business-ul. Am învățat foarte multe lucruri de la ea. Însă am învățat și împreună, am crescut și dezvoltat împreună diverse afaceri. Ambiția mea a fost să mă autodepășesc pe mine, nu pe altcineva, iar Ramona și acum câștigă mai bine decât mine, însă asta nu înseamnă că eu nu câștig bine din cariera mea. Privind în urmă, la un moment dat, aveam frustrări legate de subiect, însă, focusându-mă să mă autodepășesc și să îmi canalizez energia și munca, lucrurile au fost depășite. Suntem norocoși, iar eu sunt recunoscător că am lângă mine o soție de la care să învăț și viceversa; ne motivăm unul pe altul să creștem în carierele noastre", a mai spus Jorge.

