Jorge a cerut-o din nou în căsătorie pe Ramona Prodea, după 10 ani de căsnicie. "Am cumpărat alte verighete şi le-am sfințit"

Jorge și Ramona Prodea sunt căsătoriți de 10 ani și, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei, au construit împreună o familie model. Jorge a mărturisit în presă că obișnuiește să o ceară de soție pe Ramona Prodea în fiecare an, într-un astfel de moment, doar că anul acesta a mers ceva mai departe: a cumpărat alte verighete. Pentru a marca momentul, cei doi "s-au mai căsătorit o dată", în sensul că şi-au cumpărat un set nou de verighete, le-au sfinţit şi au ales să le poarte în numele dragostei.

„Am sărbătorit 10 ani de la căsnicie! Intenționam să plecăm doar noi doi undeva de când m-am întors în februarie de la „Survivor', dar tot nu se aliniază planetele. Ne-am luat deja cadouri unul altuia, însă nu aș vrea să dezvălui. Rămâne în familie. Însă cel mai frumos cadou este că ne-am reînnoit verighetele și suntem foarte fericiți! Am cumpărat alte verighete, le-am sfințit. Am cerut-o iar… O cer în fiecare an ca să păstrez sentimentul de euforie de la an la an!', a povestit Jorge, pentru Click!.

Cum se înţelege Jorge cu fiica lui de 14 ani

Înainte să-şi unească destinul cu Ramona Prodea, Jorge a mai fost căsătorit cu Alina Laufer care i-a dăruit o fetiţă. Azi, Karina este o adolescentă în toată firea, are 14 ani iar Jorge e tare mândru de ea. Jorge și Laufer au divorțat în 2012, după o căsnicie de cinci ani, iar fiica lor locuiește cu mama ei în America. Acest lucru l-a afectat destul de mult pe artist, dar odată cu trecerea timpului rănile s-au închis, astfel că acum se poate bucura de momente de calitate cu fiica lui. "Pentru mine cel mai important lucru este binele Karinei, indiferent ce se întâmplă și ce va fi de acum încolo" a mai spus Jorge pentru sursa citată.

