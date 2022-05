Johnny Depp fuge de Amber Heard în Europa, în vacanță. Pauză de la proces: Fosta soție îl acuză că a agresat-o în luna de miere

Actorul american Johnny Depp se află în compania unor prieteni în sudul Franţei, profitând de pauza procesului pentru defăimare intentat fostei sale soţii Amber Heard, pentru a se relaxa şi a se plimba în peisajul mediteranean, relatează online ziarul spaniol ABC.



Johnny Depp a părăsit Statele Unite şi a plecat într-o minivacanţă în Europa în scurta perioadă de pauză a procesului care îl opune fostei sale soţii Amber Heard.



Surse apropiate protagonistului din "Piraţii din Caraibe" au dezvăluit mediilor americane că actorul se află în sudul Franţei pentru a se relaxa în pauza procesului.



"Şi-a luat o pauză pentru a-şi încărca bateriile, a petrece alături de vechi prieteni, a cânta la chitară şi a face plimbări lungi în peisajul rural", au asigurat sursele.



Amber Heard a încercat, în schimb, să treacă neobservată petrecând sfârşitul de săptămână la ferma sa din Texas, împreună cu fiul şi familia sa, scrie Agerpres.

Amber Heard îl acuză pe Depp de agresiuni chiar în luna de miere

Actriţa americană Amber Heard, cunoscută din filmul Aquaman, a declarat luni în faţa juraţilor că Johnny Depp a împins-o într-un perete şi i-a înfăşurat o cămaşă în jurul gâtului în luna de miere pe care cuplul a petrecut-o în Orient Express în 2015, informează Reuters.



Heard a revenit în boxa martorilor la un tribunal din Virginia, unde juraţii analizează acuzaţiile de calomnie ale foştilor soţi.



Cei doi s-au căsătorit în februarie 2015 şi şi-au petrecut luna de miere în trenul Orient Express în iulie, acelaşi an, după ce Depp a terminat filmările la cel de-al cincilea film din seria "Pirates of the Caribbean".



La întrebările formulate de avocaţii ei, Heard a răspuns că a avut o dispută cu Depp pe tema consumului de alcool în timpul călătoriei deoarece, potrivit spuselor sale, deşi se înţelegeau bine când Depp era treaz, el devenea adesea violent când bea sau când consuma droguri.



Heard a spus că Depp a pălmuit-o peste faţă într-un vagon de dormit şi a împins-o în mod repetat într-un perete. Apoi, actorul şi-a scos cămaşa şi i-a înfăşurat-o în jurul gâtului, a susţinut ea în faţa juriului. "Aşa m-am trezit a doua zi dimineaţă", a declarat Heard. "M-am trezit cu ea încă în jurul gâtului şi cu un nod uriaş la ceafă", a adăugat ea.



Vedeta din "Pirates of the Caribbean" a declarat anterior că nu a lovit-o niciodată pe Heard şi a susţinut că ea a fost agresoarea în relaţia lor.

Acuze dure la proces

În mărturia sa, Depp a susţinut că Heard a aruncat în el cu o sticlă de vodcă ce i-ar fi tăiat vârful degetului mijlociu de la mâna dreaptă. Heard a negat că i-a tăiat degetul lui Depp şi a spus că n-a făcut decât să se apere, pe ea şi pe sora ei.



Într-o mărturie anterioară, ea a relatat juriului că Depp a agresat-o introducându-i în vagin o sticlă de băutură în timp ce o ameninţa că o va ucide.



Luni, Heard a negat acuzaţia lui Depp potrivit căreia ea i-ar fi pus excremente într-un pat din una dintre reşedinţele lui, după o ceartă care a avut loc în ziua în care ea a împlinit 30 de ani. Un agent de securitate a depus mărturie susţinând că Heard i-a spus că aceasta era "o farsă oribilă". Actriţa a declarat că "nu era într-o dispoziţie de farse" şi că nu a făcut nicio glumă în acea zi. "Tocmai fusesem atacată la aniversarea de 30 de ani de soţul meu, de care eram îndrăgostită nebuneşte şi am ştiut că trebuia să plec", a declarat ea.



Depp a dat-o în judecată pe Heard pentru calomnie în urma unui articol pe care actriţa l-a publicat în 2018 în The Washington Post şi care, potrivit avocaţilor lui Depp, ar sugera în mod eronat că el a abuzat-o fizic şi sexual în perioada cât au fost împreună. În articol nu este menţionat numele actorului. Divorţul cuplului a fost finalizat în 2017.



Johnny Depp, cândva printre cele mai mari vedete de la Hollywood, a declarat că acuzaţiile lui Heard l-au costat "totul". Actorul a fost înlocuit în distribuţia filmului "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" şi nu va apărea în următorul film din franciza cinematografică "Pirates of the Caribbean".



Avocaţii lui Heard au susţinut că ea a spus adevărul şi că opinia ei a beneficiat de protecţia oferită de Primul Amendament din Constituţia SUA privind libertatea de exprimare.

Procesul se reia săptămâna aceasta

Amândoi vor reveni în sala de judecată săptămâna aceasta, pentru a continua să depună mărturie. Avocaţii lui Depp vor avea oportunitatea de a o interoga pe actriţă în bătălia juridică, prelungită timp de patru săptămâni la un tribunal din Virginia.



Deznodământul acestui proces şi responsabilitatea pentru despăgubirile de milioane de dolari revine unui complet de judecată, alcătuit din şapte membri, care vor trebui să decidă care dintre ei spune adevărul.



Argumentele finale ale avocaţilor pledanţi sunt programate pentru 27 mai, iar completul de judecată ar putea începe deliberările în aceeaşi zi.



Există însă posibilitatea ca juraţii să nu incline către niciuna dintre părţi şi să determine că nici Depp nici Amberd Heard nu vor primi despăgubirile reclamate, după cum asigură o sursă apropiată echipei legale a actriţei.



Dacă juraţii consideră însă că ea nu este responsabilă, actriţa va avea cel puţin dreptul de a-şi recupera costul onorariilor ce vor fi achitate de Johnny Depp.

