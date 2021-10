Jocul Calamarului, "stricat" de subtitrări: Dialogul a fost excelent scris, dar nu a fost păstrat nimic la traducere"

Drama coreeană este despre o lume în care oamenii care au acumulat datorii mari sunt competitori într-o serie de jocuri mortale, pentru un premiu de aproximativ 38 milioane de dolari. Cu toate astea, Youngmi Mayer, vorbitor fluent de limbă coreeană, a spus pentru BBC că subtitrările sunt "atât de proaste" încât sensul replicilor este complet schimbat.

"Dialogurile au fost scrise excelent, dar nu a fost păstrat nimic din ele în subtitrări", a scris Youngmi într-o postare pe Twitter. Acesta a dat şi exemplul unei scene în care un personaj încearcă să convingă alţi jucători să joace cu ea. Subtitrarea spune că "nu sunt un geniu, dar cu toate astea m-am descurcat", în timp ce personajul spune, în coreeana originală, "sunt foarte inteligentă, doar că nu am avut şansa să studiez".

not to sound snobby but i’m fluent in korean and i watched squid game with english subtitles and if you don’t understand korean you didn’t really watch the same show. translation was so bad. the dialogue was written so well and zero of it was preserved