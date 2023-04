Inventatorul Iuliean Horneț a vorbit despre proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență:

„Pe măsură ce apar niște legi în România, noi descoperim că de fapt erau obligații în PNRR, pe diverse paliere. În momentul ăsta, dacă am aduna tot PNRR-ul și am face un calcul privitor la suma maximă pe care o putem primi, respectând ad-literam, dar, pe de altă parte și ce pierderi am putea avea respectând ad-literam lucruri de care nu avem nevoie și pe care le-am trecut în PNRR, cum ieșim cu bilanțul?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Noi trebuie să primim din PNRR vreo 29 de miliarde dar jumătate sunt împrumuturi. În principal vom lua doar împrumutul. Dacă găsiți acolo un proiect de dezvoltare sustenabilă și profitabilă a României, eu îmi dau demisia din toate funcțiile. Toate sunt în defavoarea României.

De aceea am pornit proiectul ăsta de independență energetică, să-l facem cu românii, că nu se mai poate, nu avem așteptări. Erau așteptări, că am făcut trei proiecte pe PNRR să aduc României un milion și jumătate de locuri de muncă: proiectul pe energie, proiectul pe mediu, proiectul pe agricultură. Valorau 15,8 miliarde. Să-mi dea politicienii un proiect care, cu 15,8 miliarde, fac 1,5 milioane de locuri de muncă“, a spus Iuliean Horneț.

„Contează cum vor ei. Vor avea un institut care să spună că nu e bun proiectul“, a spus, ironic, Răzvan Dumitrescu.

„Să vină la dezbateri, dacă au curaj. Nu vine nimeni, doar mint! Toți miniștrii de la Agricultură m-au mințit. Și Daea, și Oros, toți de la Mediu. La fel și de la Energie“, a mai spus Iuliean Horneț.

