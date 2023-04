Combustibilul cu amprentă zero pe care trebuie să-l băgăm în termocentrale. Inventatorul român Iuliean Horneț: Zero costuri pe materia primă!

Inventatorul român Iuliean Horneț continuă să se lupte pentru ca România să folosească combustibil gratis cu amprentă de carbon zero.

Inventatorul român Iuliean Horneț subliniază că biomasa nu are amprentă de CO2. Dacă rămâne din sortare 10 - 15% plastic, acesta este tratat la 400 de grade. De fapt, biomasa e mult sub norma la care se consideră amprentă de CO2. ”La 300 de grade biomasa rămâne cu umiditate 0, inclusiv în compoziție, nămolul de epurare rămâne cu umiditate 0, deșeul menajer rămâne și cărbunele rămân cu umiditate 0. Toate acestea la un loc, 55% biomasă, 25% deșeuri menajere și nămol, și 20% cărbune au amprentă de carbon 0. Acesta este combustibilul pe care trebuie să-l băgăm noi în termocentrale. Dacă UE ne spune să scădem amprenta de carbon, o ducem la zero. Noi trebuie să luăm 100 de euro pe megawatt, nu să dăm că producem cu termocentralele”, a mai spus Iuliean Horneț.

”Acoperim tot ceea ce produce astăzi România cu termocentralele”

Întrebat de Răzvan Dumitrescu despre maximul de capacitate care s-ar putea instala în România, pe biomasă, inventatorul a răspuns: ”Opt milioane de tone, 4,4 biomasă, 2,4 deșeu și 2 milioane de cărbune acoperim tot ceea ce produce astăzi România cu termocentralele, 2500 de megawați/oră”. ”În patru ani, termocentralele funcționează toate pe cărbune biologic” afirmă Iuliean Horneț despre timpul necesar pentru a face trecerea la biomasă. Acesta afirmă că a inclus chiar și-n PNRR proiectul, dar a fost ținut la sertar de fostul ministru Cristian Ghinea, conform acestuia. Nicio schimbare n-ar fi necesară pentru a înlocui combustibilul folosit. ”Doar să dea pe bandă cărbune biologic în loc de cărbune lignit cu umiditate de 40% și cu tot ce are el în componență. Nu mergem cu 1,9 megawați/tonă, ca acum, ci cu până la 5,5 megawați/tonă” continuă inventatorul.

Cât despre costuri, Iuliean Horneț spune că ”20% cărbune, prin exploatare, are același preț, doar că îi mărim puterea calorică, din 3 tone facem o tonă de 5 megawați în loc de 3 tone de 1,9 sau 1,7, cât scot ei acum. La deșeul menajer, costul este minus 200 de euro. Pentru biomasă, dau 100 de euro/tonă fermierului, ca să-mi dea biomasa. Cu toate acestea la un loc, ajungem la zero costuri pe materia primă”.

”Acesta este soluția, nu doar a României, ci pentru întreaga planetă. Eu vreau să fie prima fabrică în România” punctează Iuliean Horneț.

Vezi mai mult în video:

