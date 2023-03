Cum a ajuns Iulia Pârlea prezentatoare la PROTV. ”Eram model... mama era bolnavă, a apucat să mă vadă două săptămâni la televizor”

"Cariera mea în televiziune a început dintr-o întâmplare. Eram model, am luat un casting, vreo 2 luni am făcut dicție, cu doamna Ileana Cârstea, și uite așa am apărut la televizor. Piedici am întâlnit, în perioada aceea aflasem că mama mea este bolnavă și, sincer, nu mă mai interesa nimic. Eram un copil speriat care, în primul rând, își punea singură piedică, dar mama m-a încurajat să merg înainte pentru că pot să le duc pe toate. Am putut, chiar a apucat și ea sa ma vadă la televizor vreo 2 săptămâni", a spus Iulia Pârlea pentru unica.ro.

"Nici nu mă gândeam la așa ceva… Eu am dat la Academia de Poliție, inițial. Am picat la proba sportivă. După, m-am îndreptat spre Facultatea de Drept. Alte joburi nu am avut, pentru că am intrat în televizune destul de devreme, la 22 de ani. Înainte, am fost model pentru o scurtă perioadă", a mai spus prezentatoarea tv.

"Tremuram toată"

"Primul meu live a fost ceva de povestit nepoților. Seara, pe la 9, am fost anunțată că în câteva ore trebuie să fiu în redacție pentru că dimineață intru în jurnal să prezint știrile din sport. Tremuram toată când m-am așezat la pupitru! Am fost cablată, dar casca nu mi-a mers, nu am auzit număratoarea, dar i-am văzut cu coada ochiului pe colegii mei cum dădeau disperați din mâini să încep. Țin minte că am avut o știre cu Bastian Schweinsteiger… Un nume care mi-a dat mari bătai de cap! La radio a fost altceva, nu mai simțeam presiunea imaginii… Ești mai liber, oarecum. Dar la radio trebuie să ai vorbele la tine, un moment de tăcere pare o eternitate. Oricum, nici primul live de la radio nu a fost fără peripeții", își amintește Iulia Pârlea.

"Am învățat să mă iubesc, să mă respect mai mult"

"În prezent sunt singură, în ultimii ani am încercat să mă cunosc mai bine, să îmi dau seama cine sunt și ce vreau ca în momentul în care o să am din nou fluturi în stomac, sa nu mi se mai urce la cap… fluturii (n.r. râde)", a pus preznetatoarea tv.

"Din relațiile pe care le-am avut până acum, am învățat să mă iubesc, să mă respect mai mult! Am învățat și că iubirea nu este de ajuns… Pentru o relație e nevoie de mult mai mult", a adăugat aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News