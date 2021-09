Irinel Columbeanu, dus de urgență la spital din cauza COVID-19

Irinel Columbeanu a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar acum se află pe mâinile medicilor, potrivit declarațiilor sale, citate de Antena Stars. Afaceristul s-ar fi simțit rău în ultimele zile, așa că a decis să își facă un test. Acesta a ieșit negativ, iar Irinel Columbeanu a decis că se poate trata singur.

A cerut ajutorul medicilor prin apel la 112 abia după ce a observat că starea lui este din ce în ce mai rea. Irinel Columbeanu se află acum sub supravegherea medicilor și spune că se simte mult mai bine, potrivit sursei citate mai sus, citează SPECTACOLA.RO

Tot mai multe vedeta au ajuns pe mâinil medicilor după ce au fost confirmate cu virusul Covid-19

În ultimele zile, Elena Merișoreanu, Viorica de la Clejani, Theo Rose și Adela Popescu au trecut prin spaima vieții după ce au fost confirmate pozitiv cu Covid-19.

Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani au avut nevoie de ajutorul medicilor și au fost internate la Institutul Matei Balș din Capitală.

Cele două artiste se află acum înafara oricărui pericol, dar și-au îndemnat fanii să apeleze de urgență la ajutorul cadrelor militare dacă se simt rău.

Elena Merișoreanu, sub supravegherea medicilor: Ma simt destul de bine

Elena Merișoreanu se află încă sub supravegherea medicilor. Artista are schema de vaccinare completă.

"Ma simt destul de bine. Nu am avut nevoie de oxigen, nu am făcut febra, mi au făcut doar perfuzii cu tratament anti-Covid19. Situația e mult mai buna de când am venit. Eu deși am vaccinurile făcute, se pare că tot l am luat, însă dacă nu le aveam poate aveam o stare mai grava. Boala se ameliorează destul de repede. Acum a venit doamna doctor și mi au spus ca totul e spre bine. Deci cred ca mai stau o săptămână-două, nu știu", a mărturisit Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Theo Rose, pozitivă la COVID-19 pentru a doua oară în nici un an: Mă bucur că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni

"Oameni buni,



Zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta.

Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv.

Va aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora.

Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată.

Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!", a scris Theo Rose pe pagina sa de Instagram, alături de fotografiile cu testul.