Irina Margareta Nistor, despre ”Don't Look Up”, filmul care a împărțit Internetul: Efect de ciorbă de potroace

Irina Margareta Nistor a comentat filmul „Nu priviți în sus” (Don't Look Up).

Filmul „Nu priviți în sus“ (Don't Look Up) a iscat o adevărată dezbatere în mediul online. De la oameni simpli și până la filmologi profesioniști, toți și-au exprimat opinia referitoare la pelicula care a făcut și încă face furori la finalul acestui an.

Irina Margareta Nistor, critic de film, a fost invitată telefonic la Antena 3, unde a comentat acțiunea peliculei „Nu priviți în sus“ (Don't Look Up):

„Da, sigur că ne enervează, pentru că, în primul rând, în oglindă, vedem diverse lucruri care se întâmplă și în realitate, cum lumea se împarte în două, fie că e vorba de cometă, fie că e vorba de vaccin, care e tot un fel de cometă. E clar că ei asta au și urmărit, au ieșit cu el fix în Ajun de Crăciun, ca să avem despre ce să vorbim (...). Au fost foarte abili în direcția asta.

Adam McKay este un regizor care tot timpul a avut treabă cu clasa politică și pe de altă parte cred că cel mai bine ar fi să aibă un efect de ciorbă de potroace, să ne trezească un pic din starea asta în care ne aflăm și să înțelegem ce e adevărat, ce nu e adevărat și cum să nu încercăm să ne luăm după lucruri care nu au importanță. Pe lângă mass-media și politica, inclusiv președintele, care este o femeie, apropo de politically correct, plus că fiul ei îi face campanie electorală, așa cum bine a remarcat toată lumea, tot cu aluzie la Trump“, a precizat criticul de film.

Irina Margareta Nistor: Ar fi bine să stai până la ultimul cadru

„Este un film dureros de real, până la urmă“, a punctat jurnalista Antena 3.

„Da, este adevărat! Aș vrea să mai amintesc că ar fi bine să stai până la ultimul cadru. E foarte important să ajungem chiar până acolo, pentru că o să aveți o grămadă de surprize (...). În schimb, are și o notă de duioșie. Ideea că, dacă tot suntem de sărbători, să ne gândim care au fost cele mai frumoase sărbători, sau ziua cea mai frumoasă din viața noastră, așa cum au gândit ei spre final.

Don't Look Up, adică nu vă uitați în sus, sub nicio formă, nu vă uitați spre stele, spre ceea ce v-ar putea lovi în orice moment. Cred că și ideea unei comete, a faptului că mai nimeni nu știe ce e aia o cometă și cred că tocmai ar trebui să ne gândim și la Halley, care o să vină spre sfârșitul acestui secol din nou. Știm bine că e cometa care ni l-a adus pe Mark Twain și ni l-a luat pe Mark Twain“, a conchis Irina Margareta Nistor.

