Ioana Dichiseanu, la doi ani de la moartea tatălui ei, actorul Ion Dichiseanu: Încerc, oarecum, să îmi revin. E ca și cum îți înfige cineva un cuțit în tine

"Conexiunea o voi simți toată viața. Legătura dintre mine și el a fost și va fi în continuare extrem de puternică. Sunt sânge din sângele lui, bucățică din el, și faptul că noi am fost apropiați… M-a dorit foarte mult, iar eu am simțit întotdeauna, din partea părinților mei, că am fost un copil extrem de așteptat. Nu am cum să nu mai simt o legătură cu el. Dar încerc, oarecum, să îmi revin, în sensul că mi s-a spus că trebuie să îl las și pe el, să nu mai fie atât de legat de noi, dar e greu!", a declarat Ioana Dichiseanu, pentru viva.ro.

"E ca și cum îți înfige cineva un cuțit în tine și tu mergi mai departe"

"E ca și cum îți înfige cineva un cuțit în tine și tu mergi și trăiești mai departe cu cuțitul acela. Doare, dar încerci să faci frumos, să zâmbești, să arăți că nu ai nimic, dar durerea aia… pe tine durerea aia în continuare te macină. Pentru că nu ai cum să nu o simț", a mai declarat fiica regretatului actor.

"Numai cine a trecut prin așa ceva… Atunci când a murit bunicul meu, eram la înmormântare și a fost și tata… Și eram mama, îi înțelegeam suferința, dar nu puteam să fiu în locul ei, ca să înțeleg durerea ei, cum e să îți pierzi un părinte. (...) Cine spune "Te înțeleg", dar îi are pe ambii părinți în viață, înseamnă că doar spune de complezență", a mai spus Ioana Dichiseanu.

"Cea care îl simte cel mai mult lângă noi este Anastasia"

Marele artist a avut o relație foarte apropiată cu fiica sa, lucru pe care îl știe toată lumea. Ioana a suferit extrem de mult după ce acesta s-a stins din viață, acum, artista recunoaște faptul că încă își visează tatăl.

"Îl visez frecvent dar, nimeni nu știe până la urmă ce e dincolo, dacă este, dacă este în subconștientul meu sau nu. Adică sunt lucruri care mi se întâmplă și am foarte multe vise în care-mi apare în diferite ipostaze. Nimeni nu are cum să spună ceva concret, dacă într-adevăr există ceva pe Lumea Cealaltă. Noi toți din familie îl simțim, în continuare, lângă noi și cea care îl simte cel mai mult lângă noi este Anastasia", spunea Ioana Dichiseanu, anul trecut, într-un interviu pentru Spectacola.

